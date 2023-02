Suositussa verkkoroolipelissä myydään hahmolle ”kaukaisen pohjoisen asua”. Saamelaisneuvoston mukaan saamenpuku on lailla suojattua henkistä omaisuutta, joten peliyhtiö on loukannut saamelaisten oikeuksia.

Final Fantasy XIV -pelissä myydään virtuaalista pukua, jossa on ”mahtavia käsityöammattilaisten käsin ompelemia kirjailuja”.

Saamelaisneuvosto vaatii peliyhtiö Square Enixiä poistamaan saamenpukua muistuttavan asun Final Fantasy XIV -pelin valikoimasta.

Final Fantasy on monen pelaajan verkkoroolipeli, jolla on noin 39 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää, ja aktiivisia pelaajia on päivittäin yli kaksi miljoonaa.

Pelissä voi ostaa pelihahmolleen asuja, ja yhtenä vaihtoehtona tarjotaan ”kaukaisen pohjoisen asua”, joka näyttää saamelaisten perinteiseltä vaatetukselta.

Saamelaisneuvoston puheenjohtaja Aslak Holmberg sanoo neuvoston tiedotteessa, että saamelaisten kulttuurinen perintö on kansainvälisesti harmonisoitujen lakien suojelemaa henkistä omaisuutta.

”Kyse ei ole herkkätunteisuudesta tai siitä onko pukujen esittäminen sopivaa. Nämä elementit ovat kansallis­omaisuuttamme, ja Square Enix on loukannut oikeuksiamme”, Holmberg kirjoittaa.

”Mediayhtiönä Sqare Enix on ollut hyvin tietoinen henkistä omaisuutta koskevista laeista, eikä sillä ole mitään tekosyytä tällaiseen julkeaan saamelaisten kulttuuriperinnön loukkaamiseen.”

Vuonna 2019 Saamelaisneuvosto, Saamelaiskäräjät ja saamen kansa tekivät Walt Disney -animaatiostudion kanssa Frozen 2 -elokuvaa koskevan sopimuksen. Saamelaiset asiantuntijat osallistuivat elokuvan tuotantoon ja auttoivat elokuvan tekijöitä ymmärtämään saamelaisten kulttuuria ja oikeuksia.

Saamelaisneuvosto korostaa tiedotteessaan arvostavansa asianmukaista ja tarkoituksenmukaista yhteistyötä ja sanoo, että sillä on pitkä historia yhteistyö­mahdollisuuksien löytämisestä viihdealan yritysten kanssa saamelaisten kulttuuriomaisuuden käytössä.

Japanilainen Square Enix on ollut maailman kymmenen suurimman peliyhtiön joukossa. Sen liikevaihto viime vuonna oli runsaat kaksi ja puoli miljardia euroa.