Ranskalaisen erotiikan jättimenestyksen päivittää nykyaikaan ohjaaja Audrey Diwan, joka on myös toinen elokuvan käsikirjoittajista.

Eroottisen tai oikeammin pehmopornoelokuvan historian suurimpiin menestyksiin kuuluvasta Emmanuellesta tulee uusi elokuvaversio. Sen ohjaa ranskalainen Audrey Diwan. Nimiroolia esittää Nuoren naisen muotokuva -elokuvan pääosassa nähty Noemie Merlant. Kuvaukset alkavat syksyllä Hongkongissa.

Rahoittajiin kuuluvat ranskalainen jakelujätti Wild Bunch ja Hollywood-agentuuri CAA. Tuotanto on siis profiililtaan korkea, myös taiteellisesti.

Diwanin edellinen ohjaus Happening voitti toissa syksynä Venetsian elokuvajuhlien pääpalkinnon Kultaisen leijonan ja oli yksi kolmesta kandidaatista Ranskan Oscar-ehdokkaaksi. Happening perustuu Nobel-voittaja Annie Ernauxin romaaniin, jossa hän kertoi abortin tekemisestä 1960-luvun Ranskassa.

Diwanin rinnalla Emmanuellen toinen käsikirjoittaja on Ranskan uuden sukupolven yhtä merkittäviin tekijöihin lukeutuva Rebecca Zlotowski, jonka omista ohjauksista Suomessa on nähty valkokankailla Planetarium. Siinä pääosan näytteli Natalie Portman.

Diwan kuvaili amerikkalaiselle Deadline-bisnesmedialle Emmanuellen olevan kokenut nainen tavoittelemassa ja tutkimassa nautintoa. 42-vuotiaan Diwanin mukaan elokuvan hahmo on lähellä hänen omaa ikäänsä. Merlant on 34-vuotias.

Näkökulman eroavuudesta kertoo jotain se, että vuoden 1974 elokuvaversiota kuvattaessa pääosan esittäjä, hollantilainen Sylvia Kristel oli 21-vuotias.

”Zlotowskin kanssa olemme kuvitelleet naisen, jolla on valtaa ja joka on kamppaillut omalle tielleen, kiivennyt vuorelleen ja rakentanut haarniskansa”, Diwan kertoi Deadlinelle.

Emmanuelle oli alkujaan Emmanuelle Arsanin vuonna 1967 ilmestynyt romaani, joka kuvailee 19-vuotiaan naisen itsenäisiä seksuaalisia seikkailuja Thaimaassa. Arsan oli thaimaalais-ranskalaisen Marayat Rollet-Andrianen taiteilijanimi kirjailijana ja myöhemmin elokuvaohjaajana. Todelliseksi kirjoittajaksi on myös väitetty hänen puolisoaan, diplomaatti Louis-Jacques Rollet-Andrianea.

Romaani oli monessa maassa bestseller. Ilmiöksi aiheen nosti vuoden 1974 elokuvaversio, jonka ohjasi Just Jaeckin. Emmanuelle on yksi 1970-luvun suurimmista eurooppalaisista elokuvamenestyksistä. Suomessakin se sai yli 350 000 katsojaa. Sen ensimmäinen televisioesitys Suomessa kesällä 1987 oli uutinen ja vedenjakaja. Televisiossa ei ollut aiemmin esitetty niin kaupallista seksielokuvaa.

Ranskassa Emmanuelle sai 8,9 miljoonaa elokuvateatterikatsojaa. Se on edelleen Ranskan kaikkien aikojen 45. katsotuin elokuva. Edellä ei ole esimerkiksi yhtään James Bond- seikkailua tai Marvel-elokuvaa.

Sylvia Kristel näytteli Emmanuellea sarjan kahdessa ensimmäisessä elokuvassa. Jatko-osien rinnalla 1970-luvulla Italiassa tuotettiin jäljitelmiä, joissa seikkaili Emanuelle, siis yhdellä m-kirjaimella.

Sekä Jaeckinin elokuvaa että Arsanin romaania on myöhemmin pidetty seksistisinä ja miehisestä näkökulmasta kerrottuina, vaikka periaatteessa aiheena on nainen etsimässä nautintoa. Kristel itse arvosteli myöhemmin muun muassa Jaeckinin elokuvan raiskauskohtauksen kuvausolosuhteita. Samoin näkemys Thaimaasta on nykyajan näkökulmasta eksotisoiva.

Uuden elokuvan kuvaillaan olevan Arsanin romaanin inspiroima. Se sijoittuu nykyaikaan ja Diwanin mukaan hotelliin, jossa Emmanuelle työskentelee.

Suunnitelmasta filmata Emmanuelle uudelleen kerrottiin ensimmäisen kerran viime vuoden toukokuussa. Tuolloin pääosaan oli kiinnitettynä Lea Seydoux.