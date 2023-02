Ensi viikolla Helsingissä esiintyvä First Aid Kit vierailee Pinkin uudella levyllä

Amerikkalaistähti ilmoittautui ruotsalaisduon faniksi.

First Aid Kitin Klara Söderberg (vas.) ja sisarensa Johanna Söderberg esiintyivät Helsingin Kulttuuritalolla keväällä 2018.

Yhdysvaltalaisartisti Pinkin perjantaina julkaistulla albumilla on mukana myös ruotsalainen country-pop -duo First Aid Kit.

Kids in Love -niminen yhteiskappale on vahvasti First Aid Kitin omaa tuotantoa muistuttava haikea countrysävelmä. Se poikkeaa selvästi Pinkin Trustfall-albumin elektronisemmasta ja tanssittavammasta materiaalista.

Kappaleen tekijöinä ovat First Aid Kitin Klara Sörderbergin lisäksi ruotsalaiset hittinikkarit Jakob Jerlström ja Ludvig Söderberg.

Ruotsin tv:n mukaan yhteistyö käynnistyi, kun Pink ja Klara ja Johanna Söderberg tapasivat Britanniassa Brit Awards -gaalassa. Kävi ilmi, että Pink on ollut pitkään First Aid Kitin ihailija, ja hän halusi tehdä musiikkia yhdessä ruotsalaissisarusten kanssa.

FIrst Aid Kit tekee helmi-maaliskuun taitteessa Pohjoismaiden kiertueen, joka käynnistyy perjantaina 24.2. Helsingin Messukeskuksen Amfi-salista. Duon kiertue jatkuu myöhemmin keväällä Pohjois-Amerikassa.

First Aid Kit on esiintynyt Suomessa useita kertoja vuodesta 2009 lähtien, viimeksi kesällä 2022 Turun Kesärauha-festivaalilla.