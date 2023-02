Poliisi varoitti kanavaa marraskuussa siitä, että Iranin valtiolliset toimijat uhkaavat kanavan toimittajia.

Riippumaton iranilainen televisiokanava Iran International joutuu lopettamaan työskentelyn Britanniassa sen toimittajien saamien uhkausten takia.

Televisiokanava kertoo sivuillaan, että uhkaukset ovat lisääntyneet merkittävästi ja että niitä tukee Iranin valtio. Persiankielinen kanava kertoo jatkavansa toimintaansa Yhdysvaltain Washingtonista (DC) käsin.

”Uhkauksien määrä on kasvanut niin merkittävästi, että kanavan henkilökunnan ja yleisön turvallisuutta ei voida enää varmistaa”, Iran International kertoo sivuillaan.

Poliisi varoitti Iran Internationalia marraskuussa siitä, että Iranin valtiolliset toimijat uhkaavat kanavan toimittajia. Poliisi on vahvistanut läsnäoloaan toimituksen ympäristössä Lontoossa.

Kanavan mukaan Iran on toistuvasti uhkaillut muitakin itsenäisiä, ulkomailla toimivia persiankielisiä kanavia sen jälkeen, kun Iranissa leimahtivat laajat mielenosoitukset viime vuoden syyskuussa. Mielenosoitukset alkoivat, kun 22-vuotias iranilaisnainen Mahsa Amini kuoli sen jälkeen, kun hän joutui Iranin siveyspoliisin kiinniottamaksi väärin puetun hijabin vuoksi.

Iranin valtio sulki internetin mielenosoitusten puhkeamisen jälkeen, ja mielenosoituksia on tukahdutettu väkivalloin.

”En voi uskoa, että joudumme toimimaan näin”, Iran Internationalin johtaja Mahmood Enayat sanoo sivuston uutisessa.

”Vieras valtio [Iran] on aiheuttanut niin suuren vaaran brittiläiselle yleisölle Britannian maalla, että joudumme lähtemään. Tehkäämme selväksi: tämä ei ole vain uhka kanavaa vaan myös brittiläisiä kohtaan. Tämä on hyökkäys suvereniteettia, turvallisuutta ja sananvapautta vastaan. Ne ovat asioita, joita Britannia on aina arvostanut suuresti.”

Enayat lupasi, että kanavan toiminta ei lakkaa.

”Me kieltäydymme hiljentymästä pelkurimaisten uhkausten edessä. Jatkamme lähetyksiä.”