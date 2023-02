Posliiniveistoksen sirpaleille on jo löytynyt ostajaehdokas.

Jef Koons poseerasi yhden Balloon Dog -veistoksensa version äärellä taidemuseossa New Yorkissa vuonna 2014. Nyt rikkoutunut versio on vain 40 senttiä korkea.

Taiteilija Jeff Koonsin Balloon Dog -veistos tuhoutui näyttelyvieraan vahingossa pudottamana taidegalleriassa Miamissa Yhdysvalloissa kertoo The New York Times.

Veistoksen arvo oli 42 000 dollaria eli noin 39 300 euroa.

Tapaus sattui torstai-iltana Art Wynwood -galleriassa, jossa järjestettiin taiteen keräilijöille suunnattu ennakkotilaisuus. Yksi kutsuvieraista oli silminnäkijöiden mukaan napauttanut korokkeelle asetettua posliiniveistosta sormellaan, jolloin se putosi lattialle ja särkyi pieniksi sirpaleiksi.

Balloon Dog on Jeff Koonsin tunnetuimpia teoksia, ja sitä on tehty tuhansia kappaleita eri värisinä ja eri kokoisina, joista suurin on kolme metriä korkea. Nyt lattialle pudonnut yksilö oli sarjan pienimmästä päästä, vain noin 40 sentin korkuinen.

Ilmapallohahmolta näyttävästä veistoksesta on tehty myös lukemattomia kopioita ja halpoja koriste-esineitä.

Tuhoutunut veistos oli vakuutettu. BBC:n mukaan paikalla ollut miamilainen taiteilija Stephen Gamson on tarjoutunut ostamaan veistoksen sirpaleet.