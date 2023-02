Vangitusta venäläisestä poliitikosta Aleksei Navalnyista kertova elokuva sai parhaan dokumentin palkinnon.

Saksalainen sotaelokuva Länsirintamalta ei mitään uutta on voittanut parhaan elokuvan Baftan Britannian Bafta-palkintogaalassa sunnuntaina. Edward Bergerin ohjaama elokuva sai jo gaalan alussa kuusi palkintoa, kertoo Bafta sivuillaan.

Erich Maria Remarquen romaaniin perustuva sotafilmi vei lisäksi parhaan vieraskielisen elokuvan tunnustuksen, minkä lisäksi se palkittiin muun muassa leikkauksesta, kuvauksesta sekä parhaasta sovitetusta käsikirjoituksesta. Yhteensä elokuva sai seitsemän Baftaa.

Bergerin elokuva oli nimetty ehdokkaaksi kaikkiaan 14 palkintosarjassa. Kymmeneen ehdokkuuteen yltivät The Banshees of Inisherin ja Everything Everywhere All at Once.

The Banshees of Inisherin voitti Baftan muun muassa parhaasta alkuperäisestä käsikirjoituksesta. Everything Everywhere All at Once voitti Baftan parhaasta leikkauksesta.

Irlantilainen Barry Keoghan palkittiin parhaan miessivuosan Baftalla elokuvasta The Banshees of Inisherin.

Neljä Baftaa voitti yhdysvaltalais-australialainen Elvis-elokuva, joka kertoo vuonna 1977 kuolleen laulaja Elvis Presleyn elämästä tämän managerin Tom Parkerin silmin. Elokuva voitti parhaan maskeerauksen, pukusuunnittelun ja roolituksen Baftan. Austin Butler sai parhaan miespääosan Baftan Elvis-elokuvasta.

Elvis-elokuvan roolituksesta vastanneet Nikki Barrett ja Nikki Barrett palkintojensa kanssa sunnuntaina Bafta-gaalassa.

Keskeisistä Bafta-palkinnoista parhaan naispääosan tunnustuksen vei Cate Blanchett roolistaan elokuvassa Tar. Animaatioelokuvan Baftan sai Guillermo del Toron Pinocchio.

Vangitusta venäläisestä poliitikosta Aleksei Navalnyista kertova elokuva sai parhaan dokumentin palkinnon. HS:n kriitikko ylisti dokumenttia yhdeksi viime vuoden tärkeimmäksi.

Bafta-palkinto on brittiläisen Bafta-järjestön vuosittain jakama elokuva-alan palkinto.