Vermeer-hittinäyttelyllä on vain yksi huono puoli, ja viime vuosina se on tullut useasti vastaan

”Kerran elämässä” -meganäyttelyt ovat kuin Michelin-ravintolan buffet-pöytä – ähky seuraa varmasti.

Näyttelyvieraita Johannes Vermeerin Rouva ja kamarineiti -maalauksen edessä Amsterdamin Rijksmuseumissa 9. helmikuuta. Tämä teos on New Yorkin Frick Collectionn kokoelmista.

Myönnetään. En ostanut lippua nyt jo loppuunmyytyyn Johannes Vermeerin (1632–1675) tuotannon kaikkien aikojen kattavimpaan näyttelyyn Amsterdamin Rijksmuseumissa, mutta ei se aivan kauheasti harmita.

Ainutlaatuisen laajoja isojen nimien näyttelyitä tulee nyt vastaan melkein vuosittain, mikä on sinänsä hienoa.

Donatello-näyttely Firenzessä viime keväänä, Rafael-näyttely Lontoossa viime kesänä, miljoona kävijää kerännyt Leonardo da Vinci -näyttely Louvressa 2019 ja Pieter Brueghel vanhemman näyttely Wienissä 2018 olivat kaikki laajuudeltaan ”kerran elämässä” -näyttelyitä, kuten Bloomberg-sivusto muistuttaa.

Meganäyttelyissä on kuitenkin huonotkin puolensa, joista suurimpia ovat poikkeuksellinen tungos ja lähes väistämätön taideähky.

Suurten nimien poikkeuksellisen laajat näyttelyt ovat vähän kuin kuvitteellinen ”kaikki mitä jaksat syödä” -tarjous kolmen tähden Michelin-ravintolassa.

Ihan varmasti tulee nautittua kerralla liikaa.

Pari esimerkkiä. Wienin-käynneilläni olen silloin tällöin katsellut kaikessa rauhassa kahtatoista Brueghelin mestariteosta, jotka kuuluvat Wienin taidehistoriallisen museon kokoelmiin.

Tungos samojen mestariteosten edessä oli poikkeuksellinen vain vuonna 2018. Silloin museoon oli saatu 27 maalausta – kolme neljäsosaa Brueghelin säilyneistä maalauksista – ja puolet hänen piirros- ja grafiikkatuotannostaan.

Brueghelin keskiaikaisten kylien vilinää kuvaavat maalaukset ovat niin täynnä yksityiskohtia, että yhden teoksen edessä voi seistä puolisen tuntia eikä vieläkään ehdi sisäistää kaikkea.

Niinpä normaalitilanteen rauhallinen Brueghel-katselu Wienissä tai maailman toiseksi suurimman Brueghel-kokoelman omaavassa Musées Royaux des Beaux-Arts -museossa Brysselissä voi olla miellyttävämpi kuin ruuhkainen meganäyttely, jossa yhdistellään monen museon Brueghel-teoksia.

Viime kesänä lomareissu osui sekä Brysselin Brueghelien äärelle että Amsterdamin Rijksmuseumiin, jossa väkijoukot pakkautuivat Rembrandtin komeasti restauroidun Yövartion eteen.

Samaan aikaan viereisessä huoneessa sai tarkastella neljää Vermeerin mestariteosta museon vakiokokoelmista kaikessa rauhassa. Ja jos olisi tullut poikenneeksi myös 65 kilometrin päähän Haagiin, olisi Mauritshuisin taidemuseossa voinut bongata kolme Vermeeriä lisää.

Nyt ne ovat siis Rijksmuseumissa, mikä on upea mahdollisuus. Näyttelyyn on saatu peräti 28 Vermeerin noin 36 tunnetusta öljyvärimaalauksesta!

Mutta kesäisen lomamatkan rauha neljän Vermeerin ääressä on nyt mahdottomuus, vaikka lippuja myydäänkin vain viidentoista minuutin aikaikkunoihin, joiden puitteissa näyttelyyn on tultava.

Näin vältetään ruuhkat sisäänpääsyn suhteen, mutta koska näyttelyssä voi olla niin kauan kuin haluaa, väkeä kertyy silti aika tavalla.

Kriitikkomme Harri Mäcklin kirjoitti näyttelystä maanantaina erittäin ylistävästi, mutta myöntää ongelman.

”Kun Vermeerin teokset ovat niin hiljaisia ja intiimejä, niiden kanssa haluaisi olla kahdestaan. Teokset kärsivät ihmisjoukosta”, hän kertoo.

Helvetti on toiset ihmiset, kirjoitti Jean-Paul Sartre, ja se koskee erityisesti niitä lipunostajia, jotka haluavat bongata Vermeerit kerralla ja nopeasti.

”Sellaistakin näki, että ihmiset pysähtyivät vain ottamaan kuvan teoksesta kännykällään ja jatkoivat eteenpäin.”

Jos lippu juuri tähän meganäyttelyyn jäi saamatta, varsin mainio vaihtoehto on siis suunnitella reissua Rijksmuseumiin ja Mauritshuisiin myöhempään ajankohtaan, jolloin näyttely on ohi ja teoslainat palautettu.

Hyvä vaihtoehto on myös New York–Washington -reissu, koska New Yorkin Metropolitan Museum of Art, Frick Collection ja Leiden Collection omistavat yhteensä 12 Vermeeriä ja Washingtonin National Gallery of Art vielä viisi lisää.

Tällä ainakin itse lohduttaudun.