Näyttelijä-ohjaaja Elizabeth Banks teki tositapauksen pohjalta annoksen eläinkauhua ja mustaa huumoria.

Toiminta / komedia

Cocaine Bear. Ohjaus Elizabeth Banks. 95 min. ★★★

Vuonna 1985 huumeiden salakuljettaja Andrew C. Thornton heitti liian raskaasti lastatusta pienlentokoneestaan maahan kassikaupalla kokaiinia Georgian osavaltion yläpuolella. Thornton hyppäsi itse perässä, mutta kuoli, koska hänen laskuvarjonsa ei auennut.

Paikallinen mustakarhu löysi osan kokaiinista, mässytti sen poskeensa ja kuoli. Karhu ei siis ilmeisesti aiheuttanut harmia muille kuin itselleen. Nykyään kokaiinikarhuparka on täytettynä Kentucky Fun Mall -liikekeskuksessa Lexingtonin kaupungissa.

Näyttelijä-ohjaaja Elizabeth Banks on käsikirjoittaja Jimmy Wardenin avustuksella tehnyt tämän tositapauksen pohjalta elokuvan, joka on yhdistelmä 1970-luvun eläinkauhuelokuvia (Tappajahai, Grizzly) ja Coenin veljesten tuotoksia muistuttavaa mustaa komediaa.

Siitä tulee mieleen myös meillä viime joulun alla ensi-iltansa saanut Tommy Wirkolan musta joulukomedia Violent Night. Molemmissa kilttinä ja ystävällisenä nähty hahmo, joulupukki ja mustakarhu, muuttuvat vallan muuksi.

Cocaine Bearin mustakarhua on digitaalisesti suurennettu.

Cocaine Bear -elokuvassa karhu ei nimittäin suinkaan kuole, vaan tulee riippuvaiseksi kokaiinista ja yrittää raivata tieltään kaikki, jotka ovat sen ja huumekassien välissä. Heitä ovat muun muassa kaksi lasta, tytärtään etsivä äiti, puistonvartija, paikalliset nuorisorikolliset sekä huumeitaan noutamaan tulleet gangsterit.

Ruumissaldo on melkoinen, mutta kaikki on tehty enemmän tai vähemmän kieli poskessa. Tällaisten elokuvien luonteeseen kuuluu, että uhkaava eläin esitetään paljon suurempana kuin se lajityypillisesti on. Niinpä elokuvaan luotu digitaalinen karhukin on aikamoinen jässikkä, mutta tavallaan myös sympaattinen, vaikka kamalaa tuhoa saakin aikaan.

Verisen kauhun ja ruumiiden yhdistäminen komediaan on taitolaji, joka ei kaikilta onnistu. Banks tekee kyllä sujuvaa elokuvaa, mutta vähemmän verta ja enemmän vinoa huumoria olisi tehnyt hyvää. Onneksi elokuvan alkuteksteissä sentään kerrotaan, ettei mustakarhuista yleensä ole ihmisille vaaraa, sillä niillä ei ole reviiriä, jota suojella.

Aiheen tarjoamat laajemmat pohdinnat ihmisen ja luonnon suhteesta jätetään tässä taka-alalle, sillä tarkoitus on vain pelästyttää ja huvittaa.

Cocaine Bearin rooleissa ovat muun muassa tv-sarjoista Felicity ja The Americans tuttu Keri Russell, Beck-sarjan Steinarina tuttu norjalaisnäyttelijä Kristoffer Hivju sekä viimeisessä elokuvassaan Martin Scorsesen Mafiaveljissä (1990) läpimurtonsa tehnyt Ray Liotta (1954–2022), jonka muistolle Cocaine Bear on omistettu.

