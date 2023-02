Uutuusanimaatio sijoittuu muinaiseen Egyptiin – ainakin melkein.

Muumio: Seikkailu ajan halki. Espanja 2023. Ohjaus Juan Jesús García Galoch. 88 min. K7. ★★

Historiasta kiinnostuneelle animaatioiden puolella on viime vuosina ollut aika niukasti tarjontaa. Edellisestä buumista on jo aikaa.

Se on harmi, sillä esimerkiksi muinaiset kulttuurit myytteineen ja taruineen olisivat mitä kiehtovinta materiaalia seikkailuille. Warner Brosin uutuusanimaatio Muumiot: Seikkailu ajan halki vastaa huutoon melkein. Se sijoittuu tavallaan muinaiseen Egyptiin, paino sanalla tavallaan.

Tapahtumapaikkana on maanalainen, tuhansia vuosia vanha kuolleiden maa, jota asuttavat muumiot.

Valtakuntaa hallitsee faarao, jonka mielestä hänen tyttärensä, prinsessa Neferin, on tullut aika avioitua. Puolisoksi valikoituu entinen kilpa-ajaja Thut. Nuoret eivät itse ole ajatuksesta innoissaan.

Pako pakkoavioliitosta tarjoutuu, kun kihlasormus katoaa röyhkeän arkeologin Silvester Carnabyn mukana. Thut, Nefer sekä Thutin pikkuveli Sekhem lemmikkikrokotiileineen lähtevät sormusjahtiin, joka johdattaa heidät maan pinnalle, elävien maahan ja nykyajan Lontooseen.

Historia unohtuu kotikulmille, kuten arvata saattaa.

Aikahyppyseikkailuissa on tavallista, että keskiöön nousee aikakausien yhteentörmäys. Kepeässä animaatiossa se tapahtuu pintatasolla: ihmetystä aiheuttavat oudot tavat, vaatteet ja teknologia.

Muumiot tekevä parhaansa sopeutuakseen nykyaikaan. Aika hedonistiselta elomme vaikuttaa. Thun ja Nefer muun muassa tempautuvat showbisnekseen ja säntäävät ostoskeskukseen shoppailemaan.

Historiaa animaatioelokuvassa on lopulta vain vähän mausteeksi, tavanomaista rymistelyä sitäkin enemmän. Huomio on pääparin romanttiseksi kehkeytyvässä suhteessa, jonka vaikeudet jalostavat arvatenkin aidoksi rakkaudeksi. Tarinaa enemmän potkua on Fernando Velazquezin musiikissa.

Suomenkielisinä ääninä mm. Riku Leskinen, Diandra, Pauli Halonen, Robin Svartsröm.