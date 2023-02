Tuntemattoman kirjailijan teos päätyi Amazonin myydyimmäksi. Tapaus on viimeisin esimerkki TikTok-palvelun vaikutuksesta kirjojen myyntiin.

Yhdysvaltalaisen asianajajan kirjoittama dekkari päätyi yllättäen Amazonin myydyimpien kirjojen listan ykköseksi, kun tämän tytär oli pyytänyt Tiktok-käyttäjiä ostamaan teoksen, kertoo BBC.

Yhdysvaltain Vermontin osavaltiossa asuva asianajaja, kirjailija ja isä Lloyd Devereux Richards käytti 14 vuotta Stone Maidens -kirjan kirjoittamiseen töidensä ohella. Kirja julkaistiin vuonna 2012, mutta sen myyntiluvut eivät päätä huimanneet.

Stone Maidens on dekkari, joka kertoo FBI:n oikeusantropologista ja naisia kuristavasta sarjamurhaajasta.

Keskiviikkona 8. helmikuuta Richardsin tytär julkaisi Tiktok-videon, jolla hän toivoi isänsä kirjan saavan ”myyntiä”. Tähän mennessä viraaliksi lähtenyt video kerännyt yli 10 miljoonaa tykkäystä ja sen alle on kertynyt yli 41 000 kommenttia.

Richardsin kirja on parhaillaan verkkokauppajätti Amazonin best seller -listan kärjessä.

Sanomalehti The New York Timesin mukaan Tiktokissa julkaistut kirja-aiheiset videot eli niin sanottu #booktok auttoivat kirjailijoita myymään noin 20 miljoonaa painettua kirjaa vuonna 2021. Lehden mukaan booktokista on tullut merkittävä kirjamyyntiin vaikuttava tekijä.

Booktokin kautta suosiota saavuttavat kirjat ovat usein jo muutaman vuoden vanhoja, kun kirjat tyypillisesti saavuttavat myyntihuipun jo julkaisupäivänsä tienoilla.

Esimerkiksi yhdysvaltalaiskirjailija Madeline Millerin vuonna 2011 julkaistu teos The Song of Achilles saavutti yllättäen yli kahden miljoonan kappaleen myynnin sen jälkeen, kun kirjasta kertovat videot olivat saaneet huomiota Tiktokissa.