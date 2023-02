Sharper-elokuvan nokkela huijarijuoni kuoriutuu kerros kerrokselta kuin insinöörien rakentamana.

Sharper (K12) ★★

USA 2023

AppleTV+

Jännitysdraama Sharper alkaa orastavasta romantiikasta kirjakaupan hyllyjen välissä. Elokuvan ensivaikutelma kuitenkin pettää, aivan kuten sen henkilöhahmotkin. Useimmat heistä eivät ole sitä, miltä ulospäin näyttävät.

Applen alkuperäistuotantoa edustava Sharper sijoittuu Manhattanille. Tom (Justice Smith) pyörittää vanhojen kirjojen kauppaa, jonne Sandy (Briana Middleton) kävelee sisään. Paljon enempää juonesta ei voi paljastaa, sillä hahmojen motiivit ovat sidoksissa näiden keskinäisiin suhteisiin.

Suhteita värittää raha. Miljardööri Richardilla (John Lithgow) sitä on eniten, ja siitä hyötyy myös hänen heilansa Madeline (Julianne Moore). Osa hahmoista hakee taloudellista hyötyä huijaamalla rikkaampiaan.

Nokkela huijarijuoni kuoriutuu kerros kerrokselta. Elokuva kerrotaan vuorotellen eri hahmojen näkökulmasta.

Huijaritarinat istuvat etenkin yhdysvaltalaisittain ajan henkeen. Uutisista on voinut lukea tosielämän petostarinoita Fyre-festivaalista veritestauspetoksella rahastaneeseen Elizabeth Holmesiin ja taustastaan valehdelleeseen kongressiedustaja George Santosiin.

Sharperin ajankohtaisuus on kuitenkin ylimalkaista laatua, eikä elokuva tee päätelmiä nykyajasta erityisenä kiipijöiden aikakautena. Raha on motiivina ikivanha. Samoin huijareiden luoma uhka: nöyryytys ja köyhtyminen ovat alati pelottavia mahdollisuuksia.

Huijarielokuviin liittyy usein vaaran tuntua ja toimintaa sekä veijarimaisuutta ja huumoria Puhalluksen (1973) tai Ocean’s Elevenin (2001) tapaan. Sharper väistää molemmat, vaikka käsikirjoittajat Brian Gatewood ja Alessandro Tanaka tunnetaan nimenomaan komediallisesta jäljestä.

Sharperissa ei myöskään pelata seksikästä kissa ja hiiri -leikkiä. Hahmot lupailevat kyllä rakkautta ja kumppanuutta, mutta huijarit ovat laskelmoivia opportunisteja tai pakon edessä toimivia sopeutujia – eivät karismaattisia auervaaroja. Heidän sielunelämäänsä ei avata sen kummemmin.

Huijarit jäävät kylmäksi pinnaksi, jolla huijattavat liukastuvat.

Elokuvan on ohjannut britti Benjamin Caron. Sharper on hänen esikoiselokuvansa, vaikka Caronilla onkin ansioluettelossaan pitkien elokuvien mittaisia Wallander- ja Sherlock-sarjojen jaksoja sekä ison rahan The Crownia ja Star Wars -sarja Andoria.

Caron osaa kuljettaa tarinaa ja pitää katsojan yhtä pimennossa kuin huijattavat. Valistunut katsoja saattaa siitä huolimatta nähdä osan kuvioista ennalta. Tämä ei johdu niinkään informaation liian aikaisesta lipsumisesta kuin siitä, että kerrokselliset juonirakennelmat alkavat jo olla huijarileffojen oletus.

Sille on eittämättä oma kaavansa, kuinka monta kertaa matto voidaan vetää katsojan alta tyylikkäästi, ja Sharper heiluu rajalukemissa. Kokonaisuus pysyy koossa kuin sen olisi rakentanut joukko osaavia elokuvainsinöörejä. Ehkä mukaan olisi kuitenkin mahtunut myös yksi humaani tarinankertoja tai huikentelevainen visionääri.