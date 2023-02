Lasonpalon henkilökemia lontoolaisen Philharmonia Orchestran juhlille tuovan Santtu-Matias Rouvalin kanssa oli yksi peruste valintaan.

Kapellimestari Erkki Lasonpalo on Mikkelin Musiikkijuhlien uusi taiteellinen johtaja. Välittömästi alkava kausi kestää vuoden 2026 festivaalin loppuun.

Lasonpalo on samalla saanut jatkokauden Mikkelin kaupunginorkesterin pääkapellimestarina ja jatkaa myös Lappeenrannan kaupunginorkesterin taiteellisena johtajana.

”Toivon Saimaa Sinfoniettan eli Mikkelin ja Lappeenrannan yhteisorkesterin soittavan myös Mikkelin musiikkijuhlilla, samoin nuorten muusikkojen Vivo-orkesterin”, Lasonpalo kaavailee puhelimitse.

Mikkelin musiikkijuhlien suurin kansainvälinen täky on legendaarinen lontoolaisorkesteri Philharmonia Orchestra, sekin vuoteen 2026 ulottuvalla sopimuksella.

”Se on todella hyvä lähtökohta. Oma osuuteni on turvata festivaalin kansainvälinen, kansallinen ja paikallinen jatkuvuus omilla mausteillani”, Lasonpalo kertoo.

Lasonpalo astuu isoihin saappaisiin, sillä Mikkelin musiikkijuhlien taiteellisena johtajaan toimi vuosikymmeniä Pietarin Mariinski-teatterin pääjohtaja Valeri Gergijev.

Mikkelin musiikkijuhlat irtisanoi yhteistyön viime vuoden keväällä, kun Gergijev kieltäytyi tuomitsemasta selkein sanoin Venäjän Ukrainaan suuntautuvaa suurhyökkäystä. Samoin toimi esimerkiksi Münchenin filharmonikot, ja Gergijevin ura lännessä oli toistaiseksi ohi.

Silloinen festivaalijohtaja Teemu Laasanen neuvotteli pikavauhtia pietarilaisten tilalle Philharmonia Orchestran, jonka ylikapellimestarina ja Esa-Pekka Salosen seuraajana toimii Santtu-Matias Rouvali. Pian saatiin myös sopimus, jonka mukaan Philharmonia Orchestra esiintyy Mikkelissä ainakin kesään 2026 asti.

Rouvali sitoutui johtamaan viime kesänä ja myös tulevana kesänä kaksi orkesterinsa konserttia Mikkelissä. Häntä pyydettiin turhaan myös festivaalin taiteelliseksi johtajaksi.

Lasonpaloa pidetään Rouvalin luottomiehenä.

”Kyllähän me tiedämme sen, että näiden kahden taiteilijan henkilökemia on hyvin toimiva”, Mikkelin musiikkijuhlien hallituksen puheenjohtaja Markus Tykkyläinen kertoo HS:lle.

Festivaalijohtaja Teemu Laasanen kertoi aiemmin tässä kuussa keskittyvänsä perustamansa MusicFairyTalesin toimitusjohtajan töihin yrityksen saatua tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä musiikkia ja digitaalisia teknologioita yhdistävän palvelun kehittämiseen. Hänen seuraajastaan päätetään seuraavaksi.

Tämän kesän ohjelmisto on jo valmis, ja Lasonpalo kutsuttiin johtamaan yksi Philharmonia Orchestran konsertti jo kuukausia ennen nimitystä taiteelliseksi johtajaksi. Philharmonia on nimekkäin kansainvälinen orkesteri, jota Lasonpalo on johtanut.

”Tulevista kesistä päätämme myöhemmin. On tärkeää, että kovassa lennossa oleva Santtu johtaa orkesteriaan myös Mikkelissä ja että saamme kiinnostavia nimiä johtamaan orkesteria niinä iltoina, joina hän ei ole käytettävissä.”

Organisaatio ei ole asettanut kattoa Lasonpalon johtamille konserteille.

”Festivaalin etu edellä mennään. On sellainen usko, että löydämme maalaisjärjen tähänkin asiaan”, Lasonpalo kertoo.