J. K. Rowlingin salanimellä kirjoittamassa C. B. Strike -sarjassa salapoliisit muistuttavat Tylypahkan sankareita

Harry Potter -kirjailijan dekkareista syntyi tv-draamaa täynnä erikoisia hahmoja, romantiikkaa ja perinteistä feminismiä.

Yksityisetsivät Cormoran Strike (Tom Burke, vas.) ja Robin Ellacott (Holliday Grainger) ovat loistavia työssään, mutta toistensa lämpimiä tunteita heidän on vaikeaa havaita.

Harry Potter -sarjalla paikkansa kirjallisuudenhistoriassa lunastanut J. K. Rowling on jo vuosia kirjoittanut myös aikuisille. Ensimmäinen teos oli perusproosaa modernista keskiluokasta, mutta osoittautui sormiharjoitteluksi.

Huomattavasti paremmin alkoi vetää salanimellä Robert Galbraith kirjoitettu salapoliisiromaani Käen kutsu (2013) – varsinkin, kun lukijoille selvisi, kuka nimen takana piilotteli.

Nyt dekkareita on ilmestynyt jo kuusi, ja kaikki on myös suomennettu, viimeisenä Sysimusta sydän viime jouluksi. Kaikki käännökset on tehnyt Ilkka Rekiaro.

Dekkareista on vuodesta 2017 alkaen tehty Britanniassa BBC-tuotantona myös tv-sarjaa, jota Suomessa voi katsoa HBO Max -suoratoistopalvelussa.

Uusin kausi perustuu Galbraithin viidenteen dekkariin Levoton veri (2020). Se on edeltäjiensä tapaan taattua, oivallisesti tuotettua brittiviihdettä, jossa erikoisten rikosten selvittelyyn kietoutuu orastava romanssi kahden päähenkilön välillä.

Sarjan nimi C.B. Strike viittaa toiseen heistä, yksityisetsivätoimiston Lontooseen perustaneeseen Cormoran Strikeen. Hän on nykyaikainen sotaveteraani, jolla on muistona Afganistanin sodasta paitsi monta traumaa, myös puujalka.

Lisäksi Strikella on kirjava perhetausta, johon kuuluvat rocktähti-isä ja bändäri-äiti, opintoja Oxfordissa ja suhteita suihkuseurapiireihin.

Etsivätoimistoonsa hän palkkaa kiireavuksi Robin Ellacottin, ja tästä tulee korvaamaton työkumppani, pian myös yrityksen toinen osakas.

Molemmat hahmot ovat aivan selkeitä Rowling-luomuksia eli yhdistelmiä moderneja ja kulttuurisesti tavattoman perinteisiä, jopa konservatiivisia aineksia.

Ontuva, ylipainoinen Strike on kuin joku Potter-kirjojen Tylypahkan nukkavieruista sankariopettajista, Ellacott taas säpäkän, huippuälykkään Hermione Grangerin toisinto.

Tv-sarjassa kumpaakin on kaunisteltu ja siloteltu, mutta romaaneissa neurooseilla ja terveysvaivoilla oikein herkutellaan. Tuskin löytyy Galbraithia seikkaperäisempää selostajaa, mitä tulee jalkaproteesin käyttöön, hygieniariskeihin ja komplikaatioihin.

Vanhan ja uuden kahtiajako pätee juoniin, jotka eivät ole kovinkaan omaperäisiä, mutta Rowlingille tyypilliseen tapaan runsaita, monesta suunnasta ammentavia.

Striken hämärästi sisustettu toimisto voisi kuulua Philip Marlowelle, ja Ellacott käyttää varjostustehtävissä valeasuja parhaimpaan Enid Blytonin Viisikko-tyyliin. Intohimo, jota Strike ja Ellacott tuntevat toisiinsa mutta koettavat parhaansa mukaan salata, taas on kuin Jane Austenin maailmasta.

Heidän kohtaamansa rikostilanteet ovat toisaalta varsin moderneja, vaikka aikahyppelyä ja takaumiakin harrastetaan. On julkkisten stalkkaamista, #metoo-tyylistä naisvihaa ja verkkoahdistelua.

Robert Galbraith on kirjailijanimi, jota J. K. Rowling käyttää dekkaristina. C. B. Strike -tv-sarja perustuu hänen kirjoittamiinsa rikoskirjoihin, joita on jo kuusi kappaletta.

Tässä Galbraith/Rowling on selvästi käyttänyt hyväkseen myös omia kokemuksiaan. Hänen some-käytöksensä ja etenkin ahkera twiittailu ovat nimittäin johtaneet konflikteihin feminismiin ja transsukupuolisuuteen liittyvissä aiheissa.

Rowlingin vahvasti vain naisia puolustavia ja transsukupuolisuuden kyseenalaistavia mielipiteitä on pidetty transfobisina. Seurauksena on ollut tappouhkauksiakin.

Provokatiiviset ulostulot ovat vaikuttaneet hänen maineeseensa ja asemaansa pelkästään juhlittuna nuortenkirjailijana. Potter-kirjojenkin sukupuoliasetelmia on niiden jälkeen alettu tarkastella uudessa valossa.

Perinteinen feministinen agenda näkyy myös Galbraith-romaaneissa ja C. B. Strike -sarjassa. Suuri osa rikoksista liittyy jollain lailla naisvihaan ja seksuaaliseen ahdisteluun.

Robin Ellacottilla on tästä omakohtaistakin kokemusta, sillä hän on sekä raiskauksen uhri että vasta irtautumassa kontrolloivasta parisuhteesta.

Tv-sarjan uusimmalla kaudella etsitään vuosikymmeniä sitten kadonnutta lääkäriä, joka oli aktiivinen naisasianainen ja auttoi asiakkaitaan muun muassa aborttien hankkimisessa. Tästä eivät kaikki, etenkään miehet, pitäneet.

Maailma toimii siis selvästi eri ehdoilla sen mukaan, onko nainen vai mies, teokset todistavat. Nettimaailman anonymiteettikin on tässä suhteessa enemmän uhka kuin mahdollisuus, ainakin tuoreimmassa Galbraith-romaanissa. Sysimusta sydän nimittäin liikkuu liki kokonaan nettipelien ja chattailun parissa – yli tuhannen sivun verran!

Se on Galbraith-romaanisarjan ennätys, mutta toki myös tiiliskivimäiset Potterinsa lukeneet tietävät, että kirjailija on monisanainen. Tapahtumiin upotaan välillä niin pitkäksi aikaa, että kärsimättömämpiä uuvuttaa.

Tv-sarjassa onneksi oiotaan: ensimmäiseen kauteen on mahdutettu kaksi romaania, eikä tuoreinkaan ole kuin neliosainen.

Myös näyttelijät ovat mainioita. Karua Strikeä esittää karismaattinen Tom Burke, jonka moni muistaa Mankin (2020) Orson Wellesinä tai tuoreen Ihmeen (2022) tutkivana lehtimiehenä. Holliday Grainger (Rowling-hahmolle juuri sopiva sukunimi!) on puolestaan hienosti ylireipas, sinnikäs ja traumansa taltuttava Robin Ellacott.

C. B. Strike. HBO Max.