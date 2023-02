Crisis-elokuvassa addiktoiva lääke halutaan kiireesti markkinoille.

Crisis ★★★

Kanada 2021

Netflix

Nicholas Jareckin jännitysdraama Crisis (2021) käynnistyy Kanadan ja Yhdysvaltojen lumiselta rajaseudulta. Viranomaisten nappaama nuorukainen aikoi kuljettaa rajan yli kassillisen fentanyylipillereitä.

Opioidikriisi on koetellut Yhdysvaltoja jo vuosikymmeniä. Elokuvan lopputekstien mukaan opioidien yliannostukseen kuolee yli 100 000 henkeä joka vuosi.

Crisis tarkastelee tätä maailmaa kolmelta kannalta.

Huumepoliisi on rikollisliigojen jäljillä, poikansa menettänyt äiti tekee omia tutkimuksia, ja kiinnostavimmassa näkökulmassa todistetaan lääketeollisuuden häikäilemättömyyttä.

Tosielämän kriisin loi yhdysvaltalaisen miljardööriliikemiehen Richard Sacklerin yritys Purdue Pharma, jonka kehittämä, aggressiivisesti markkinoitu Oxycontin ei ollutkaan mikään harmiton kipulääke. Sitä lääkäreiltä saaneet hyväuskoiset käyttäjät päätyivät yllättävässä riippuvaisuudessaan ja tarjonnan muutosten myötä hakemaan korviketta muun muassa heroiinista.

Lopulta yhtiö määrättiin kuuden miljardin dollarin vahingonkorvauksiin.

Elokuvassa Crisis kiirehditään markkinoille (kuvitteellista) Klaralon-kipulääkettä, mutta tutkimuslääkäri Tyrone Brower (Gary Oldman) on havainnut sen synnyttävän riippuvuutta.

Jake Kelly (Armie Hammer) on rikollisliigojen ytimeen soluttautuva huumeagentti, joka taistelee myös oman sisarensa huumeongelmaa vastaan.

Arkkitehti Claire Reimann (Evangeline Lilly) on toipuva addikti, jonka 16-vuotias urheilijapoika kuolee jouduttuaan tekemisiin pilleribisneksen kanssa.

Kellyn ja Reimannin osalta elokuva noudattaa rikosjännäreiden perinteisiä toiminnallisia kaavoja, vieläpä hyväksyen lakia rikkovan ja moraalia venyttävän oman käden loppuratkaisun.

Mielenkiintoisempana teemana avautuu Browerin rimpuilu oman ammattietiikkansa kanssa. Tutkimustuloksista vaikeneminen turvaisi työn ja vaurastumisen, kun taas ongelmien paljastaminen uhkaa tuhota uran ja maineen.

Lääketeollisuuden ahneus on kutsuva aihe, ovathan ihmistä ja luontoa tuhoavat jättikorporaatiot kuuluneet amerikkalaisen viihdekulttuurin pahiksiin iät ja ajat.

Silti Crisis on aihepiirinsä kanssa varsin yksin.

Perhedraama Paluu kuuluu harvoihin Suomen ilmaiskanavilla esitettyihin opioidikriisiä sivuaviin elokuviin.

Enemmänkin Yhdysvalloissa on tehty aihepiiriä käsitteleviä minisarjoja, kuten Painkiller ja kahdella Emmyllä huomioitu Dopesick, tai dokumentteja, kuten The Crime of the Century ja palkittu All the Beauty and the Bloodshed.

Nämä työt edustavat aivan viime vuosien tuotantoa, ja osaa niistä on voitu nähdä Suomessakin suoratoistokanavilta.

Mutta sellaisia yksittäisiä merkkielokuvia kuin esimerkiksi heroiiniriippuvuutta 50-luvun Yhdysvalloissa (Kultainen käsivarsi), 70-luvun Saksassa (Christiane F. – tyttö metroasemalta) tai 90-luvun Skotlannissa (Trainspotting) ei opioidikriisi näytä synnyttäneen.

Ainakaan vielä.