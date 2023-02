Kahdeksan ihmistä kiskoo viiden euron seteliä kuin lakanaa – miniatyyri­taiteen näyttely kiehtoo New Yorkissa

Erilaiset miniatyyrimaailmat ja pienoiskuvaelmat ovat nousseet suosituksi sosiaalisen median kautta.

New Yorkissa Yhdysvalloissa avautui tiistaina 21. helmikuuta kansainvälinen ”Pieni on kaunista” -näyttely, joka oli aiemmin esillä Pariisissa ja Lontoossa. Uutistoimisto Reutersin mukaan näyttely keräsi Euroopan mantereella yli 150 000 kävijää.

Näyttelyssä on esillä noin 130 työtä yhteensä 34 taiteilijalta ympäri maailmaa. Pienoismaailmoja ja hahmoja on rakennettu eri tekniikoilla hyödyntäen esimerkiksi makeisia. Origamitekniikkaa esittelee näyttelyn suomalainen taiteilija Juho Könkkölä.

New Yorkin näyttelyyn on otettu mukaan newyorkilaisen taiteilijan Danny Cortesin töitä. Yksi niistä on pienoismalli Manhattanilla aikoinaan sijainneesta CBGB-musiikkiklubista. Myös Cortesin töitä näkyy oheisella videolla.