Marraskuuhun 2022 ukrainalaisviranomaiset ovat avanneet tutkinnat yli 40 000 mahdollisesta venäläisten tekemästä sotarikoksesta, kertoo Putinin sotarikokset -dokumentti.

Ukrainalaisnainen elokuun 2022 alussa Mykolajivissa, joka on kärsinyt valtavia tuhoja venäläisten hyökkäyksessä.

Butšan kaupunki on jäänyt monen mieleen Ukrainan sodan uutisoinnista. Venäjän joukot saapuivat paikkakunnalle helmikuun 2022 lopulla. Venäläisten vetäydyttyä paljastui, mitä vajaan kuukauden miehitys oli kaupungille tarkoittanut: siviilejä oli tapettu summittain, kaduilla lojui ruumiita, osalla kädet ja silmät sidottuna.

Butšan siviilien tappaminen on vain yksi tapaus monien joukossa ja systemaattinen osa Venäjän sotastrategiaa, sanotaan Ulkolinja-dokumentissa Putinin sotarikokset.

”Putin on vienyt meidät takaisin keskiajalle”, toteaa entinen sotarikossyyttäjä Stephen Rapp.

Sodan tuho ja järjettömyys vyöryvöt päälle amerikkalaisdokumentissa Putinin sotarikokset (2022). Dokumentissa tutkivaa journalismia tekevän amerikkalaisen Frontlinen ja uutistoimisto AP:n toimittajat keräävät aineistoa Venäjän tekemistä sotarikoksista.

Työ on hidasta, mutta on tärkeää, että tutkinnat aloitetaan mahdollisimman pian. Läpikäytävää materiaalia kertyy valtavasti, sillä tapahtumista on taltioitu videoille ja valokuviin paitsi median myös tavallisten ukrainalaisten toimesta. Päälle tulevat vielä valvontakameratallenteet, puhelut ja some-viestittely. Tärkeimmässä osassa ovat tietysti silminnäkijöiden todistukset.

Marraskuuhun 2022 mennessä Frontlinen ja AP:n tutkijoilla oli kasassa yli viisisataa mahdollista sotarikosta. Samaan aikaan ukrainalaisviranomaiset raportoivat avanneensa tutkinnan yli 40 000 tapauksesta.

Modernien sotarikoslakien perusta luotiin Lontoossa 1945. Toisen maailmansodan päätyttyä voittajavaltiot säätivät niin kutsutun Nürnbergin säännöstön. Lakien perusteella 19 korkea-arvoista natsia sai tuomion. Seuraavan kerran säännöstöä käytettiin 90-luvulla Jugoslavian ja Ruandan sotien selvittelyissä.

Vuonna 1998 perustettiin Kansainvälinen sotarikostuomioistuin ICC. Epäilijöiden mukaan ICC ei kuitenkaan mahda suurvalloille mitään, eivätkä pahimmat konnat joudu tilille.

Silti siihen on uskottava. Dokumentissa Butšan Jablunska-kadulla tehtyjä teloituksia tutkivalta sotarikossyyttäjä Taras Semkiviltä kysytään, päätyvätkö syylliset joskus oikeuden eteen.

”Minusta mahdollisuutemme ovat melko hyvät. Meillä on jo paljon todisteita, että kyse on sodan lakeja rikkovista sotarikoksista”, hän vastaa.

