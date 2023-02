Viimeistä viikkoa auki oleva näyttely on ollut museon suosituin sitten avajaisnäyttelyn, kertoo museonjohtaja Kai Kartio.

Belgialaistaiteilija Hans Op de Beeckin Hiljainen paraati -näyttely on aiheuttanut yleisöryntäyksen taidemuseo Amos Rexiin viimeisellä viikollaan, joka sattuu olemaan myös talvilomaviikko pääkaupunkiseudulla ja osassa Etelä-Suomea.

Huippusuosittu näyttely päättyy sunnuntaina 26. helmikuuta. Keskiviikkoiltapäivänä näyttelyyn jonotettiin Lasipalatsin koko pituudelta.

Ihmiset seisovat reippaina kirpeässä pakkasessa. Katrina Kurkio on jonon viimeinen. Hän on varautunut odottamaan noin tunnin.

”Jos menee sen yli, minulla ei ehkä riitä aika. Ei toki ollut fiksuinta jättää tätä viimeiselle viikolle”, hän naurahtaa.

Katrina Kurkio tuli katsomaan Hiljainen paraati -näyttelyä äitinsä suosituksesta.

Jonon puolivälissä seisova Dirk Van Hemeldonck on odottanut 25 minuuttia.

”Enköhän jaksa odottaa loppuun asti. Luin netistä, että viikonloppuisin voi olla puolentoista tunnin jono, joten olen hieman yllättynyt, että näin keskiviikkonakin on paljon jonoa.”

Dirk Van Hemeldonck näki ystävänsä ottamia kuvia näyttelystä ja kiinnostui tulemaan itse paikalle.

Jonon etupäässä olevat Elisa ja Tuomo Lyyrtö tulivat museoon kolmen lapsensa kanssa viettämään talvilomapäivää. He ovat jonottaneet vajaat kaksi tuntia.

”Netissä luki, että jonotusaika olisi 20 minuuttia, joten siihen varauduimme. Sen takia lähdimme koko perheellä. Osa porukkaa meinasi lähteä kesken”, Elisa sanoo.

Lyyrtön perhe jonotti museoon pakkasessa lähes kaksi tuntia. Kuvassa etualalla vasemmalta isä Tuomo, lapset Leevi ja Saara, äiti Elina ja tytär Meeri (Elinan takana).

Amos Rexin viestinnän asiantuntija Ida Kukkapuron mukaan museon verkkosivuilla lukee tällä hetkellä, että jonotusaika-arvio on puolitoista tuntia.

”Käymme myös säännöllisin väliajoin ulkona ilmoittamassa arvioita jonotusajasta, jotta ihmiset voivat päättää, jäävätkö. Ennen sulkemista käymme ilmoittamassa, jos näyttelyyn ei enää ehdi.”

Kukkapuro kertoo, että keskiviikkona ensimmäiset kävijät tulivat odottamaan 45 minuuttia ennen museon aukeamista.

Näyttelyyn otetaan kerrallaan vain rajattu määrä ihmisiä, jotta sen tunnelma säilyisi. Sisätiloissa jonottaminen ei ole mahdollista paloturvallisuussyistä. Keskusteluopas Paul Aiha availee ovea, kun lisää kävijöitä otetaan sisään.

“Vähän kylmissään ovat olleet, mutta suurin osa on tiennyt jonosta. He ovat silti innoissaan sisään päästessään ja näyttelyn jälkeen on sanottu, että oli odottamisen arvoista.”

Keskusteluopas Paul Aiha vahti, että museoon päästetään sopiva määrä kävijöitä kerrallaan.

Syyskuun lopulla auenneessa näyttelyssä on käynyt tähän mennessä noin 160 000 ihmistä. Museonjohtaja Kai Kartio kertoo, että ennakkoliput myytiin loppuun jo jokin aikaa sitten. Ennakkolipuissa on tietyt tuloajat ja lipun hankkineille on oma sisäänkäyntinsä.

Kartion mukaan näyttely on Amos Rexin vajaan viisivuotisen historian suosituimpia.

”Onhan tämä ollut poikkeuksellinen. Näin suurta yleisön painetta ei ole ollut sitten avajaisnäyttelyn, vaikka olihan tässä korona välissä.”

Hiljentymään ja hidastamaan kutsuva näyttely on ”koskettanut kävijöitä”, Kartio kuvailee.

Jonoista on tullut jonkin verran palautetta.

“Tietenkin se koettelee kärsivällisyyttä. Sille ei valitettavasti mahda mitään, jonottaminen on kuitenkin jokaisen oma valinta.”

Näyttelyn viimeisinä päivinä saatetaan ottaa hieman enemmän ihmisiä kerralla sisään.

”Joustamme siitä hieman näin viimeisellä viikolla, mutta kuitenkin niin, ettei kokemus mene pilalle”, Kartio sanoo.