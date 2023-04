Joskus kannattaa painaa nimi mieleen. Charlotte Wells on yksi näistä nimistä. 35-vuotias skotti on vuoden päivät ollut haluttu nimi kansainvälisessä elokuvassa ja siihen kytkeytyvässä julkisuudessa.

Näin on siitäkin huolimatta, että Wells on on ohjannut ja käsikirjoittanut vasta yhden pitkän elokuvan. Siis yhden, nimeltään Aftersun.

Tämä ihme, joka on Suomessa saanut alanimekseen lisää selittävän päivämme auringossa, saa ensi-iltansa meillä tällä viikolla.

elokuvan saama huomio hämmästyttää aloittelevaa elokuvantekijää itseäänkin.

”En osannut odottaa etukäteen mitään”, Wells sanoo.

”Toivoin vain, että yleisö löytäisi elokuvan.”

Tapahtui paljon enemmän.

Aftersun – päivämme auringossa on saanut huomiota, yleisöä ja suitsutusta, Oscar-ehdokkuudenkin. Ensimmäinen lukuisista palkinnoista tuli viime vuonna Cannesin elokuvajuhlilla, ja sen jälkeen moni on pitänyt elokuvaa yhtenä viime vuoden parhaimmista.

Niinpä Wells on saanut kiertää maailmaa elokuvasta puhumassa. HS:n videopuheluun hän vastaa Tukholmasta.

Aftersun – päivämme auringossa kertoo tyttären ja isän aurinkolomasta. Sophie-tytärtä näyttelee Frankie Corio ja Calum-nimistä isää Paul Mescal.

Mistä elokuva sitten kertoo? Arkisesta asiasta: perhelomasta. Tai oikeastaan lomamuistosta.

Aftersunissa nyt jo aikuinen nainen muistelee parinkymmenen vuoden takaista lomaa, jolloin hän 11-vuotiaana vietti viikon Turkissa kolmikymppisen isänsä kanssa.

Nähdään pulikointia altaalla, lomakuvien räpsimistä sekä illallisia hotellin ravintolassa. Isä-tytär-hetkissä on koskettavuutta mutta myös melankoliaa ja mysteeriä, sillä ensi kuvista lähtien tarinaan ui jotain häiritsevää, jotain selittämätöntä. Aikuisuuden kynnyksellä elävä Sophie ei vielä ymmärrä kaikkea ympärillään eikä tapahtumien muistelu aikuisenakaan tuo takaisin mennyttä.

Mikään kauhuelokuva Aftersun ei kuitenkaan ole vaan tyylipuhdas perhedraama. Teemoina ovat muistot ja muistaminen, kaipuu ja perhesiteiden vahvuus, surukin.

Tavanomaisuuden yläpuolelle sen korottaa harkittu hienovaraisuus: havainnot ihmissuhteista ovat tarkkoja ja sanoista pienimmätkin täynnä merkitystä.

Pyydän Wellsiä kertomaan polustaan elokuvantekijäksi, sillä sitä kautta selittyy elokuvan syntyhistoriakin.

Wells päätyi elokuvantekijäksi sitä tavanomaisinta tietä: katsomalla elokuvia. Wells syntyi vuonna 1987, ja lapsena hän katsoi perusleffaa. Tai siis ”valtavirtaa”, kuten hän itse asian muotoilee. Buffy, vampyyrintappaja oli tv-suosikki.

Teininä Wellsin silmät avautuivat toisenlaiselle elokuvalle festivaalilla kotikaupungissaan Edinburghissa. Erityisesti Wells muistaa festarit vuonna 2005, jolloin muu maailma katsoi into piukkana neljättä Harry Potteria ja kuudetta Star Warsia.

Wells taas näki festareilla perhe-elokuvan The Puffy Chair, jonka ovat ohjanneet Duplassin veljekset. Wells korostaa, että heidän elokuvansa kengännauhabudjetti teki elokuvasta lähestyttävän ja Wellsin halu tehdä itse elokuvia vahvistui.

Mutkien kautta, joihin kuului muun muassa antiikintutkimuksen opintoja ja elokuva-alan töitä, Wells haki newyorkilaiseen elokuvakouluun, tuottajalinjalle. Siellä silmät aukesivat toisen kerran. Toisella vuosikurssilla Wells sai ohjata lyhytelokuvan.

”Silloin tajusin, mitä todella haluan”, Wells muistelee ja alkaa pian pudotella perään kokeneita ohjaajia, joiden töistä hän ammentaa. Lynne Ramsay, Claire Denis, Edward Yang ja Yasujirô Ozu, muun muassa.

Taiteilijoilta usein penätään, miten se ja se idea syntyi ja juuri siihen kysymykseen Charlotte Wells on vuoden mediapyörityksen aikana ehtinyt Aftersunin osalta kyllästyä.

”Minulla ei oikein ole vastausta siihen, sillä siihen liittyy niin monta asiaa”, Wells perustelee.

Jää vaikutelma, että idean synty on myös sen verran henkilökohtainen, ettei hänen kannata kaikkea kertoakaan. Varjeltavana on sekä yksityisyys, Wellsin imago elokuvaohjaajana sekä itse elokuva.

”Kävin viimeistä vuotta elokuvakoulua, oli kesä ja olin käymässä kotona. Katselin kuvia perhealbumissa. Silloin idea syntyi”, Wells suostuu sanomaan.

Vanhat perhekuvat kiehtoivat elokuvakoululaista, sillä Wells tajusi olevansa tuolloin suurin piirtein samanikäinen kuin isänsä valokuvissa.

Wells on tuonut perhealbumista kuvaparin myös julkisuuteen. Kuvissa kymmenkesäinen Charlotte ja hänen kolmikymppinen isänsä nostelevat turistihotellin baarissa Turkissa ysäridrinkkejä. Kaikki näyttää olevan hyvin.

1990-luvun lopun lomakuvissa Charlotte Wells ja hänen isänsä Turkissa. Tällaiset valokuvamuistot johtivat elokuvaidean syntyyn.

Elokuvassa isä ja tytär viettävät laatuaikaa turkkilaisella hotellilla 1990-luvun loppupuolella.

Tuota kuvaparia isästä ja tyttärestä katsoo ulkopuolinenkin kuitenkin eri silmällä, kun tietää, että Wellsin isä kuoli verraten nuorena 2000-luvun alussa.

Median edessä Wells on kuitenkin korostanut, että Aftersunin tarina ei ole hänen tarinansa. ”Elokuva ei ole omaelämäkerrallinen”, Wells sanoo tässäkin haastattelussa ja painokkaasti.

”Henkilökohtainen se kyllä on. Kuvaan elokuvassa tunteita, jotka ovat pitkälti omiani. Mutta ei siis omaelämäkerrallinen. En ole ollut elokuvan kuvaamalla lomalla eivätkä ne tapahtumat ole tapahtuneet.”

Wells on kuvannut elokuvaa turkin sanalla hasret, jonka voi kääntää kaipuuksi.

Maaliskuun alussa Charlotte Wells (kesk.) vastaanotti Spirit-elokuvapalkinnon Santa Monicassa Kaliforniassa. Vasemmalla näyttelijät Paul Mescal ja Frankie Corio.

Konkreettisesti halu saada kiinni kauemmas karkaavasta menneestä näkyy elokuvassa teknologiana: videokameran kuva on todiste, mutta ajoittain myös pikselimössöä ja mikrofoni tallentaa äänen, mutta myös pettää ratkaisevalla hetkellä. Muistot ovat siis palasina ja niitä kootessa nykyhetki värjää ne haluamikseen.

”Olimme tarkkoja siitä, että Calum-isän vinkkelistä asioita ei tarkastella”, Wells sanoo elokuvan näkökulmasta.

”Siihen on vain yksi poikkeus, jolloin isä pitää videokameraa, mutta sitäkin kuvaa katsotaan Sophie-tyttären silmin ja vuosia myöhemmin.”

Silti moni kiinnittää elokuvassa huomiota juuri isään. Siihen on kaksi syytä, Wells tietää.

”Aikuiset ovat yleisesti kiinnostavampia ja monitasoisempia kuin lapset. Toinen syy on Paul Mescal, joka näyttelijänä vetää huomiota itseensä”, Wells sanoo. Ei ihme, että Normaaleja ihmisiä -sarjasta Suomessa tunnettu Mescal oli Aftersun-roolistaan ehdolla Oscareissa.

Ohjaaja-käsikirjoittaja Wells halusi, että elokuva tytär on juuri 11-vuotias. ”Halusin kuvata sitä hetkeä, jolloin ollaan vielä lapsia, mutta yhtenä hetkenä ei enää ollakaan”, Wells sanoo.

Wellsin elokuva ei tietenkään ole ensimmäinen teos lapsen ja vanhemman suhteesta, ja käsikirjoitusta valmistellessaan Wells tutki aiempia isä-tytär-elokuvia. Sellaisia kuten Sofia Coppolan Somewhere, Peter Bogdanovichin Paperikuu ja Wim Wendersin Alice kaupungissa.

”Noiden jälkeen kiinnostuin elokuvista, jotka kertovat muistista, Terrence Daviesin elokuvasta Päivä painuu mailleen ja Joanna Hoggin Souvenirista”, Wells sanoo.

”Elokuvan lopun kameran kääntymistä inspiroi Chantal Akermanin lyhytelokuva La Chambre, jonka hän teki 1970-luvulla New Yorkissa.”

Aftersunin tekee lähestyttäväksi myös musiikinkäyttö: kuullaan hittejä kuten Macarena, Losing My Religion tai Under Pressure.

”Musiikkivalinnoissa auttoi musiikkikoordinaattorini, joka ei pidä 1990-luvun brittipopista. Hän oli isoksi avuksi, sillä piti olla tarkkana etten ota mukaan mitään itselleni liian tuttua musiikkia”, Wells kertoo.

Musiikkivalinnoissa varmasti auttoi myös se, että Wellsin lahjakkuuden oli huomannut hyvässä maineessa oleva Barry Jenkins, Moonlightin ohjaaja, joka toimi Aftersunin tuottajana.

Yksittäinen kertosäe ja kameran liike palvelevat Aftersunissa kokonaisuutta ja verrattuna vaikkapa White Lotusin tapaisiin huippusarjoihin Aftersun tuntuu trimmatulta taiteelta – vai onko se jo liikaa sanottu näinä aikoina?

Wells nimittäin tuntuu hätkähtävän, kun sanon sanan taide, art.

”Ei se ole liikaa”, Wells sanoo.

”Taiteeksi minäkin ajattelen ne elokuvat, jotka minulle ovat eniten merkinneet. Tv-sarjoissa ja elokuvissa kuvaa ja ääntä käytetään eri tavoin”, Wells sanoo.

Ei hän tv:tä ylenkatso kuitenkaan.

”Voisin toki ohjata tv-sarjankin. Jostakin pitäisi löytää elanto tulevaksi vuodeksi.”

Wellsin ja hänen työryhmänsä onnistumisessa kaikkein olennaisinta on kuitenkin se tapa, jolla ihmisiä kuvataan elokuvassa.

Wells saa epäjohdonmukaisesti käyttäytyvät henkilöhahmonsa toimimaan siten, että elokuva vaikuttaa johdonmukaiselta. Se on erityinen taito. ”Katsojalla pitää olla tunne, että tekijä tietää mitä on tekemässä ja etteivät henkilöt näytä vain sekavilta”, Wells sanoo.

”Tulen aina kirjoittamaan ihmisistä, joissa on ristiriita.”

”Sellaisista, jotka ovat yhtä aikaa täydellisiä ja tekopyhiä.”

Aftersun – päivämme auringossa ke 12. 4. klo 18 Bio Rexissä R&A Spring Break 2023 -festivaalilla ja ensi-ilta teattereissa pe 14. 4. alkaen.