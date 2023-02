Clarkesworld joutui lopettamaan kirjoitusten vastaanoton, kun vyöry ei loppunut millään.

Amerikkalainen tieteis- ja fantasiakirjallisuuteen erikoistunut Clarkesworld-lehti ilmoittaa lopettaneensa novellitarjousten vastaanoton sen jälkeen, kun lehden järjestelmät tukkeutuivat sadoista tekoälyn avulla generoiduista tarinatarjokkaista.

Tekoälytyökalut, kuten Microsoftin järjestelmiin integroitu Open AI -yhtiön luoma Chat GPT, pystyvät tuottamaan luontevan oloista tekstiä monella tyylillä. Ne ovat herättäneet huolta, että välinettä käytetään plagiointiin ja kokeissa lunttaamiseen.

Clarkesworldin päätoimittaja Neil Clarke twiittasi, että koneellisesti tuotettujen novellien hyökyaalto on ollut helmikuussa valtava. Clarke kertoi blokanneensa yli 500 kirjoittajaa, jotka tyrkyttivät lehdelle julkaistavaksi tekoälyllä tehtyjä novelleja.

”Ohjeissamme todetaan jo, että me emme halua tekoälyn avulla kirjoitettuja tai avustettuja teoksia. Mutta he eivät siitä piittaa. Rasti ruutuun tarjouslomakkeella ei heitä karkota. He vain valehtelevat”, Clarke twiittasi.

Clarken mukaan ongelman takana ovat vaikuttajat, jotka mainostavat sosiaalisessa mediassa tekoälyn käyttöä näppäränä keinona hankkia lisäansioita. Clarkesworld ei ole vielä keksinyt ongelmaan ratkaisua, hän myönsi.