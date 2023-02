Sodan alkamisen vuosipäiväksi valmistuneen Hanna Brotheruksen ohjauksen esiintyjäryhmään lukeutuu kolme sotaa paennutta ukrainalaistanssijaa.

Kun koreografi Hanna Brotherus luki lehdestä kolmen sotaa paenneen ukrainalaistanssijan saapuneen Suomeen, hän otti heihin yhteyttä. Ukrainalaiset ja kolme suomalaistanssijaa esiintyjinään Brotherus ohjasi lyhytelokuvan 365 astetta – Tanssi Ukrainalle, joka esitetään sodan alkamisen vuosipäivänä. Musiikin sävelsi Tuomas Kantelinen.

Viisiminuuttisen tanssielokuvan leikkausrytmi on tiheä. Häiritsevän ratkaisusta tekee se, että hetkestä ja tunnelmasta hypätään nopeasti toiseen, vähän kuin kyseessä olisi pidemmän elokuvan traileri, ei itsenäinen teos. Arvelen, että vaikkapa varttitunnin mitassa ja keskittyneemmin tunnelmia aistien, huolellisemmin jatkumoa rakentaen 365 astetta puolustaisi paremmin paikkaansa.

Vaikutuksen tekeviä katkelmia on muutama. Yksinäisen tanssijan vavahtelu lattialla nostaa mieleen niin itkun, luotien osumat kuin raiskauksetkin. Kun tanssijat asettuvat kukin suurten ikkunoiden syvennyksiin, he ovat erossa toisistaan kuin sodan heittelemät, joko väliaikaisesti tai lopullisesti. Hetkisen kuuden tanssijan ryhmällä on yhteinen ajatus, mutta sitten kiiruhdetaan jo toisaalle.

Heti tanssielokuvan jälkeen esitetään sen tekemisestä kertova Making of -dokumentti.

365 astetta – Tanssi Ukrainalle, TV1 klo 19.45 ja Yle Areena.

Making of 365, TV1 klo 19.50 ja Yle Areena.