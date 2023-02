Kokoelmaan kuuluu yli 80 000 esinettä, muun muassa taiteilija muistikirjoja, kirjeitä, valokuvia, palkintoja, asuja ja lavasteita.

Lontoon Victoria & Albert -museo on hankkinut valtavan määrän David Bowien esineistöä, kertovat kansainväliset lähteet.

Yli 80 000 esinettä kattava kokoelma sijoitetaan V & A -museon uuteen David Bowie Centre for the Study of Performing Arts -keskukseen, jonka on määrä avautua Lontoon itäisessä Stratfordin kaupunginosassa vuonna 2025.

Kokoelman esineistä monet olivat esillä David Bowie Is -kiertonäyttelyssä vuosina 2013–2018. Museon mukaan mukana on kuitenkin myös ennennäkemätöntä sisältöä esimerkiksi artistin toteutumattomista taiteellisista projekteista.

Kokoelmaan kuuluu muun muassa taiteilijan muistikirjoja, kirjeitä, valokuvia, asuja, palkintoja ja lavasteita. Lisäksi siihen kuuluu Bowien uransa aikana käyttämiä soittimia, kuten stylofoni, jota tähti soitti vuonna 1969 julkaistulla Space Oddity -singlellään.

"Arkisto jäljittää Bowien luovia prosesseja musiikillisena uudistajana, kulttuuri-ikonina ja itseilmaisun sekä itsensä uudelleenkeksimisen puolestapuhujana hänen uransa alkuvuosista 1960-luvulta hänen kuolemaansa vuonna 2016”, museo kertoo tiedotteessaan.

Vuonna 2025 avattavan keskuksen on määrä tukea Bowien arkiston säilyttämistä ja jatkuvaa tutkimusta.

Arkistosta maksettua summaa ei kerrottu julkisuuteen.

Kokoelman ylläpidon mahdollistaa Blavatnikin perhesäätiön ja Warner Music Groupin 10 miljoonan punnan eli noin 11 miljoonan euron arvoinen lahjoitus.