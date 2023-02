Menestyneiden rockyhtyeiden välille on rakennettu riitaa myös 1990-luvulla, jolloin vastakkain olivat Oasis ja Blur.

Kun Rolling Stonesin rumpali Charlie Watts kuoli kesällä 2021, maailmalla alkoi kiertää vitsiltä kuulostanut idea.

Stonesin pitkäaikainen basisti Bill Wyman oli eronnut yhtyeestä jo vuonna 1993, mutta Beatlesin kokoonpanosta hengissä ja soittokunnossa olivat yhä basisti ja rumpali, eli Paul McCartney ja Ringo Starr.

Miksi heitä ei pestattaisi Rolling Stonesiin rytmiryhmäksi? He olisivat saman aikakauden ihmisiä kuin Mick Jagger, Keith Richards ja Ronnie Wood. Bänditreenien tauoilla olisi varmasti paljon yhteistä muisteltavaa.

Nyt vitsistä näyttää tulevan ainakin osittain totta, sillä The Guardian kertoi keskiviikkona saaneensa Rolling Stonesilta vahvistuksen tiedosta, jonka mukaan McCartney soittaa bassoa Rolling Stonesin tulevalla albumilla yhdessä kappaleessa.

Sen sijaan huhu, jonka mukaan myös Ringo Starr olisi mukana levyllä, ei pidä paikkaansa.

Vaikka McCartneyn vierailu Stonesin levyllä näyttää nykymaailmassa vain yhdeltä supertähden fiittaukselta monien joukossa, yhteistyö on yllättänyt monet.

Beatles ja Rolling Stones olivat 1960-luvulla muutaman vuoden ajan maailman mielenkiintoisimpia ja suosituimpia uusia rockyhtyeitä, ja sen aikainen media halusi kiihdyttää yleisön innostusta rakentamalla yhtyeiden välille aggressiivisen kilpailutilanteen.

Asetelmassa oli aukkoja, sillä Beatlesin ja Stonesin välit olivat enimmäkseen asialliset ja paikoin jopa ystävälliset. Eivät kuitenkaan sydämelliset.

Vuonna 1963 Paul McCartney ja John Lennon tekivät kappaleen I Wanna Be Your Man, jonka he antoivat Rolling Stonesille levytettäväksi. Vain muutamaa viikkoa myöhemmin Beatles julkaisi kappaleen omana versionaan. Myöhemmin sekä Lennon että McCartney kertoivat antaneensa Stonesille nopeasti kyhätyn jämäkappaleen.

Vaikka yhtyeiden jäsenet tapasivat toisiaan vapaa-aikanaan kaveripohjalta, hankaustakin suhteissa ilmeni. Vuonna 1971 Lennon kuvaili Lennon muistelee -haastattelukirjassa happamasti Rolling Stonesia yhtyeeksi, joka kopioi Beatlesin ideat.

Musiikkia yhtyeen jäsenet tekivät yhdessä vain harvoin.

Vuonna 1967 Lennon ja McCartney vierailivat taustalaulajina Rolling Stonesin kappaleessa We Love You. Stonesin edesmennyt kitaristi Brian Jones oli jo sitä ennen osallistunut Beatlesin Yellow Submarine -kappaleen äänityksiin kilkuttamalla nauhalla laseja. Vuonna 1968 Lennon vieraili Rolling Stonesin Rock and Roll Circus -tv-konsertissa, mutta sen merkittävämpää yhteistyötä yhtyeillä ei ollut.

John Lennonin kuoleman jälkeen Mick Jagger kertoi lähettäneensä aina New Yorkissa Lennonin kotikulmilla käydessään Lennonille viestin, jossa hän pyysi soittamaan, vaikka tiesikin, että Lennon ei halua tavata ketään. Jaggerin mukaan Lennon ei koskaan vastannut viestiin.

Britanniassa media on innostunut suosittujen artistien vastakkainasettelusta myöhemminkin. 1990-luvun brittirockin kuumimpina vuosina napit vastakkain asetettiin Oasis ja Blur.

Kamppailu huipentui kesällä 1995, kun yhtyeet julkaisivat uudet singlensä samana päivänä, ja Blurin Country House päihitti Oasiksen Roll With Itin ja nousi listaykköseksi. Suunsoitto jatkui varsinkin Oasiksen puolelta, mutta Oasiksen hajottua välit ovat lämmenneet.

Sekä Beatlesin ja Rolling Stonesin että Blurin ja Oasiksen vastakkainasettelun taustalla vaikuttavat brittiläinen luokkayhteiskunta ja pohjoisen ja etelän välinen juopa. Beatlesin jäsenet olivat työväenluokkaisista kodeista Liverpoolista, Stonesit keskiluokkaisia ja opiskelevia lontoolaisia. 1990-luvun versiossa pohjoisen duunareita edusti Manchesterista tuleva Oasis, ja hienostelevina lontoolaisnynnyinä oli Blur.

Nyt kun vastakkainasettelun aika on ainakin tällä rintamalla ohi, voidaan jännittää, miltä tuleva Rolling Stonesin albumi kuulostaa. Mukana on ennakkotietojen mukaan myös kappaleita, joihin Charlie Watts ehti soittaa rummut ennen kuolemaansa.

Tärkein kysymys on tietysti se, jääkö albumi Rolling Stonesin viimeiseksi.