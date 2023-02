Hengellisyyttä ja huumoria sekoittava Mitä helvettiä -podcast on hämmentävä kuuntelukokemus

Sarjan ideana on etsiä Raamatusta ratkaisuja nykyajan suuriin ongelmiin, mutta toteutus ei oikein onnistu, kirjoittaa kriitikko Mikko Järvinen.

Tämäkin piti vielä kuulla. Nimittäin rennon letkeä podcast Raamatusta.

Visa Viljamaan ja Ville Kormilaisen podcast herättää hyvin ristiriitaisia ajatuksia. Sarjan ideana on tarkastella Raamattua nykyihmisen silmin ja etsiä isosta kirjasta ratkaisuja nykyajan suuriin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen tai ruoantuotantoon.

Idea on toki hyvä, mutta toteutus on jokseenkin hämmentävä. Jokaiseen jaksoon on raahattu julkkisvieras, jolla ei ole juuri mitään sanottavaa sen enempää Raamatusta kuin jakson aiheesta, mutta joka puhuu kuitenkin mielellään itsestään ja omasta urastaan.

Pari poikkeusta sekalaisessa vierasjoukossa onneksi on. Ilmastojakson Liina Huttunen ja ruokajakson Suvi Auvinen ovat oikeasti valmistautuneet vierailuihinsa ja heillä molemmilla on myös asiantuntemusta aiheista, joista he ovat tulleet puhumaan.

Juontajaparin työnjako on sellainen, että pappi Viljamaa yrittää puhua asiaa, ja stand up -koomikko Kormilainen yrittää olla hauska. Ja jokaista huonoakin vitsiä seuraa piinaavan pitkä jälkihöhöttely. Viljamaa on toki miellyttävä tuttavuus, joka voisi hyvinkin horjuttaa Kari Kanalan asemaa median lellimänä rentona julkkispappina. Tässä podcastissa Viljamaa olisi kuitenkin kaivannut kaverikseen jonkun Kormilaista syvällisemmän ja asiantuntevamman juontajakumppanin, jotta keskustelu olisi noussut henkevämmälle tasolle.

Mitä helvettiä? -podcastin ovat kustantaneet Kirkko ja kaupunki -media sekä Helsingin seurakunnat. Podcastia kuunnellessaan tilaajien huulilta on todennäköisesti lipsahtanut useammankin kerran tuo sarjan nimi. Se kuvaa osuvasti kuuntelijan hämmennystä tämän kuuntelukokemuksen äärellä.

Mitä helvettiä? Kuunneltavissa eri podcastpalveluissa.