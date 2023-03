Mandalorialainen ja Grogu jatkavat matkaansa avaruuden halki The Mandalorian -sarjan 3. kaudella, jossa vanhemman ja lapsen välinen side korostuu entisestään.

Lapsen ensimmäinen koulupäivä on monelle vanhemmalle vaikea hetki. Tämän huomasi myös karski palkkionmetsästäjä The Mandalorian -sarjan toisen tuotantokauden päätösjaksossa, kun Luke Skywalker saapui valosapelia heilutellen noutamaan pikkuisen Grogun (tunnetaan myös nimellä Lapsi tai vauva-Yoda) koulutettavaksi.

Toiminnantäyteinen, planeetalta toiselle hyppivä Tähtien sota -sarja onkin oikeastaan tarina yksinhuoltajasta ja tämän (adoptio-)lapsesta, jota vasta alkanut kolmas kausi jatkaa.

”Olen itse isä, ja muistan hyvin nämä hetket”, kertoo Mandalorianin luoja Jon Favreau videopuhelussa. Hänen kolmesta lapsestaan yksi asuu vielä vanhempiensa kanssa.

Jon Favreau sai tähden Hollywoodin Walk of Fame -kävelykadulle 13. helmikuuta 2023.

Vauvamaisen söpö, vihreä ja karvakorvainen Grogu on jo yli 50-vuotias mutta oman lajinsa mittapuulla vasta lapsi. Toisen ja kolmannen kauden väliin mahtuu pari vuotta myös sarjan aikajanalla, ja niiden aikana Grogu on oppinut käyttämään Voimaansa.

”Meillä oli ensin tämä uusi isä, joka ei ollut koskaan ajatellut tulevansa isäksi, ja taikavoimastaan huolimatta varsin avuton lapsi; nyt isä ja lapsi ovat olleet erossa toisistaan, eikä lapsi ole lainkaan niin avuton enää”, Favreau kuvailee.

”Boba Fettissä näimme myös välähdyksen siitä, ettei mandalorialainen pärjännyt kovin hyvin ilman pikku kaveriaan”, Favreau sanoo hymyillen.

Tähtien sota -universumissa luotetaan paikoin turhankin paljon siihen, että yhden sarjan katsoja katsoo toisenkin. The Mandalorianin spin off -sarjassa The Book of Boba Fett nimittäin nähtiin, miten Grogu päätti lopettaa koulunkäynnin kesken ja palata mandalorialaisen luo. Mandalorianin katsojalle, joka ei ole katsonut Boba Fettiä, tulee melkoisena yllätyksenä nähdä kaksikko jälleen yhdessä.

Mandalorialainen ja Grogu matkaavat kolmoskauden avausjaksossa Nevarro-planeetalle tapaamaan Greef Kargaa (Carl Weathers).

Loppuvuodesta 2019 käynnistynyt The Mandalorian on ensimmäinen näytelty Tähtien sota -tv-sarja, ja se on saanut erinomaisen vastaanoton kriitikoilta, faneilta ja suurelta yleisöltä. Tähtien sodan kuvitteellisessa maailmassa sarja tapahtuu viisi vuotta Jedin paluun jälkeen, eli 1980-luvulla nähtyjen alkuperäisten elokuvien jälkeen ja ennen uusinta trilogiaa.

Ensimmäisen kauden aluksi mandalorialaisen palkkionmetsästäjän työkeikka oli toimittaa voimamestari Yodan harvinaiseen lajiin kuuluva pienokainen Imperiumin jäänteille. Palkkionmetsästäjän oma moraalikoodi ei kuitenkaan hyväksy lapsikauppaa, ja kaksikko lähti pakomatkalle planeetalta toiselle.

Palkkionmetsästäjä Din Djarinia näyttelee Pedro Pascal – joka nähdään parhaillaan yrmyn rakastettavana huolenpitäjänä myös HBO:n Last of Us -sarjassa. Pascal onkin tällä hetkellä sosiaalisen median ”lempi-isukki”: Tiktokissa esimerkiksi PedroPascalDaddy-tunnisteella on yli 18 miljoonaa katselua.

Grogun lapsenomainen herttaisuus on puolestaan tuottanut valtavan määrän oheistuotteita ja meemejä. Uhkaako söpöys varastaa show’n?

”Ei, ei, ei!” Favreau parahtaa: kaksikon suloisuutta ei missään nimessä ole liikaa. ”Mandalorialainen ja Grogu ovat kiinnostavia yksinään, mutta parhaimmillaan he ovat yhdessä.”

”Heidän välisensä vanhemman ja lapsen suhde on se, mikä minua eniten motivoi ja innostaa.”

Vauva-Yodanakin tunnettu Grogu ei missään nimessä ole liian söpö, sanoo Jon Favreau.

Tähtien sota -universumissa on yleensä kuvattu varsin toisenlaista vanhemmuutta kuin Mandalorianissa nähtävä hoivaaminen.

”Darth Vader ei tosiaan ollut hyvä isä”, Favreau sanoo nauraen. ”Tähtien sodassa on ehdottomasti paljon isäongelmia.”

”Ajatus sankarillisesta isästä, joka astuu esiin ja kantaa vastuun, tuntui minusta oikealta. En tiedä, johtuuko se ajasta, jossa elämme, että tunsin vetoa tietynlaiseen vastuullisen isän arkkityyppiin – hän on suojeleva, mutta samaan aikaan herkkä ja epäitsekäs. Toivottavasti ne ovat asioita, joita mandalorialainen oppii ja joita me koemme hänen kanssaan.”

Asetelman taustalla on myös eräs tietty japanilainen manga. Kazuo Koiken kirjoittama ja Goseki Kojiman piirtämä, aikuisille suunnattu Lone Wolf and Cub ilmestyi Japanissa 1970–1976 ja saavutti suuren suosion. Sen pohjalta on tehty myös useita elokuvia ja tv-sarja.

”Siinä on tämä hurja samurai, joka alkaa huolehtia pienestä lapsesta. The Mandalorian on meidän versiomme tuosta tarinasta”, Favreau kertoo.

Mandalorialainen ja Grogu porhaltavat kolmannella kaudella myrkylliseksi väitetylle Mandalore-planeetalle, jonka uumenista löytyy yllätyksiä.

Mandalorianin ensimmäisellä kaudella Pascalin hahmo oli tyly palkkionmetsästäjä, joka ei koskaan riisunut mystistä kypäräänsä. Sarjan edetessä hahmo on yllättävän vanhemmuutensa myötä pehmentynyt, ja nyt kolmannen kauden alussa huolehtiminen ja lapsen puolustaminen ovat jo itsestäänselvyyksiä.

Kypäräkin lähti toisella kaudella hetkeksi päästä, ja sen takia Din Djarin ja Grogu matkaavat nyt kolmoskaudella salaperäiselle Mandalore-planeetalle. Kypärän riisuminen on mandalorialaisen uskonnon mukaan ehdottomasti kiellettyä: sen tehtyään mandalorialaisen on puhdistauduttava Juoksevassa virrassa, joka sijaitsee Mandalore-planeetan kaivosten alla. Kaivokset ovat kuitenkin tuhoutuneet ”Puhdistuksessa”, jossa mandalorialaiset taistelivat Imperiumia vastaan – tai näin ainakin uskotaan.

Mandalorialainen ja Grogu käväisevät planeetalla nimeltä Kalevala.

Ensimmäisen jakson loppupuolella suomalaiskatsoja höristää korviaan. ”Tämä on Kalevala”, Din Djarin kertoo Grogulle ohjatessaan aluksensa maapallon kaltaiselle planeetalle. Ensimmäisen kerran Suomen kansalliseepoksen mukaan nimetty planeetta mainittiin vuonna 2008 ilmestyneessä Tähtien Sota -tietosanakirjassa, ja tv-debyyttinsä Kalevala-planeetta teki Clone Wars -animaatiosarjan toisella kaudella 2010.

Matka Kalevalan pinnalta jatkuu kuitenkin nopeasti. Vilkas hyppely planeetalta toiselle näyttää kahden ensimmäisen jakson perusteella muutenkin jatkuvan kolmoskaudella, samoin kuin sähäkät taistelukohtaukset. Kaupunkien kaduilla ja baareissa näkyy söpöjä, hurjia ja hassuja olentoja.

Erityisen hauska kohtaaminen on pienikokoisten anzellan-mekaanikkojen kanssa: Din Djarin haluaisi näiden korjaavan IG-11-droidin, mutta Grogu näkee itseään pienemmät olennot halailtavina leikkikaluina.

Erikoistehosteet sen sijaan näyttävät paikoin kumman kömpelöiltä, kun ottaa huomioon sarjan mittavan budjetin. Avauskohtauksessa räjähtävän merimonsterin palaset lätkähtelevät hiekalle kuin kömpelöt makkarat.

Mandalorianin neljäs kausi on hyvää vauhtia valmistumassa, Favreau kertoo. Tarina on jo kirjoitettu, ja parhaillaan rakennetaan ja hiotaan virtuaalitodellisuuden visuaalista puolta. Kuvaukset alkavat myöhemmin tänä vuonna.

Jon Favreau on nyt ollut osa Tähtien sota -universumia usean vuoden ajan. Toinen The Mandalorianin keskeinen tekijä on ollut Dave Filoni, The Clone Wars -sarjan tekijä, joka tuntee Tähtien sodan maailman taustatarinat kuulemma paremmin kuin kukaan muu.

Ensimmäisen Tähtien sota -elokuvansa Favreau näki ollessaan 10-vuotias. Hän muistelee rakastuneensa sen maailmaan heti.

”Nyt saan tehdä sitä itse, elää sitä. Välillä siihen tottuu liikaa, ja siksi on hyvä tuoda uusia ihmisiä mukaan tiimiin. Heidän innostuksensa näkeminen herättää oman riemun uudestaan eloon.”

