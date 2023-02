Vuoden 2023 palkintoa tavoittelee yhteensä 14 pohjoismaista ehdokasta. Palkinnonsaaja julkistetaan Oslossa lokakuussa.

Suomalaiset Emma Puikkonen ja Peter Sandström ovat ehdolla Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon saajiksi.

Vuoden 2023 palkintoa tavoittelee yhteensä 14 pohjoismaista ehdokasta. Mukana on romaaneja, kertomuksia sekä runo- ja esseekokoelmia kaikista maista ja kaikilta kielialueilta.

Puikkonen on ehdolla romaanillaan Musta peili ja Sandström romaanillaan Den stora blondinens sista sommar.

Viime vuonna ehdolla olivat Kristina Carlson ja Kaj Korkea-aho.

Ahvenanmaalla on oma ehdokkaansa kirjallisuuspalkinnolle, ja tänä vuonna se on Zandra Lundberg proosakertomuksellaan Konsten att inte hitta sig själv på Bali.

Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto on jaettu vuodesta 1962 lähtien kaunokirjalliselle teokselle, joka on kirjoitettu jollakin Pohjoismaiden kielistä. Kaunokirjallisella teoksella tarkoitetaan tässä yhteydessä runo-, proosa- tai näytelmäteosta, joka on kirjallisesti ja taiteellisesti korkeatasoinen.

Palkinnonsaaja julkistetaan Oslossa 31. lokakuuta.