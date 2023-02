UMK:n lopputulos oli täydellinen, ja edessä on Suomelle poikkeuksellinen viisukevät

Käärijä on ilmoittanut tavoitteekseen Euroviisujen voittamisen. On mahdollista, että niin myös tapahtuu, kirjoittaa HS:n kulttuuritoimittaja Juuso Määttänen.

On paha keksiä mitään kriittistä sanottavaa Uuden musiikin kilpailun (UMK) lopputuloksesta. Kaikki meni juuri kuten oli etukäteen arvailtu, ennustettu ja käsikirjoitettu.

29-vuotias Vantaalta lähtöisin oleva Käärijä, oikealta nimeltään Jere Pöyhönen, voitti UMK:n historiallisella äänivyöryllä ja lähtee Liverpooliin edustamaan Suomea Euroviisuissa.

Juuri niin UMK:n kuuluikin päättyä. Mikä tahansa muu lopputulos olisi ollut valtava hukkaan heitetty mahdollisuus. Käärijästä muodostui viisufanien keskuudessa ilmiö jo ennen kuin hänen Cha cha cha -kappalettaan oli edes ehditty julkaista. Reilussa kuukaudessa ilmiö on ehtinyt paisua sellaisiin mittasuhteisiin, että sitä on tällä hetkellä vaikea edes hahmottaa.

Jos resepti hittiartistien luomiseksi olisi selvitetty, kaikki levy-yhtiöt toistaisivat sitä loputtomiin. Koska näin ei ole, täytyy tyytyä siihen, että toisinaan populaarimusiikin kentällä tapahtuu asioita, joita ei pysty aukottomasti selittämään.

Juuri sellainen tapaus on Käärijän nousu lähes tuntemattomasta nimestä koko kansan tuntemaksi muusikoksi ja mielettömäksi yleisösuosikiksi.

Ei Käärijä toki ole ponnistanut tyhjästä pinnalle: esikoissingle julkaistiin jo vuonna 2016 ja esikoisalbumikin vuonna 2020. Suosituimmilla kappaleilla oli Spotifyssa miljoonia kuuntelukertoja.

Silti jos tammikuun alussa olisi mennyt Helsingin keskustassa kysymään vastaantulijoilta, tietävätkö he Käärijä-nimistä artistia, olisi satunnainen vastaus ollut hyvin suurella todennäköisyydellä kielteinen.

Sitten Käärijä ilmoitettiin yhdeksi seitsemästä UMK-kilpailijasta. Heti julkistuksen yhteydessä nimi aiheutti kohinaa viisupiireissä. Ennakkospekulaatioissa oli oltu hyvin varmoja muun muassa Robin Packalenin, Portion Boysin, Lxandran ja Benjaminin osallistumisesta UMK:hon.

Siksi esimerkiksi uutinen Robin Packalenin osallistumisesta ei tuntunut niin suurelta uutiselta. Käärijä-nimeä ei sen sijaan ollut mainittu yhdessäkään spekulaatiossa.

Yllättävyys herätti kiinnostuksen: minkälaisen kappaleen tämä pottatukkainen artisti aikoo julkaista? Kun sekopäinen räpin, popin, rockin ja elektronisen musiikin yhdistelmä Cha cha cha ilmestyi, alkoi tilanne näyttää selvältä. Kappale erosi täysin kaikista muista. Se erosi oikeastaan kaikista aiempienkin vuosien UMK-kappaleista.

Käärijä-ilmiö paisui massahurmokseksi. Artisti nousi ylivoimaiseksi UMK-ennakkosuosikiksi, ja Suomi kohosi Euroviisujen vedonlyöntitilastoissa kärkisijoille. Fanit ostivat sadoittain Käärijä-paitoja pukeakseen ne päälle UMK-finaaliin.

Käärijä iloitsi voitostaan lehdistötilaisuudessa.

Parin viime viikon ajan Käärijään liittyen on puhuttu lähinnä enää yhdestä asiasta:

Onhan lavaesitys tarpeeksi hyvä, että se vie Käärijän Euroviisuihin?

Vastaus kävi Turun Logomossa hyvin nopeasti selville. Cha cha cha tarjosi lavalla kolmen minuutin sekoilun – hyvällä tavalla. Esityksessä oli säilytetty juuri oikealla tavalla sama fiilis, jonka kappale itsessään aiheutti ensikuulemallaan.

Käärijä kiskomassa tanssijoita kaularemmeistä, hyppäämällä istumaan heidän päälleen ja tanssimalla lopuksi jopa kiusallisen huonolta näyttävää letkajenkkaa oli juuri sitä, mitä tältä lavashow’lta kuului odottaa. Visuaalisesti esitys pysyi yhdenmukaisena, ja vaikkei Käärijän laulusuoritus ollut missään nimessä puhdas, kuulosti sekin riittävän hyvältä.

Kun oli aika julkistaa illan voittaja, lopputulos kävi hyvin nopeasti selväksi. Ennen viimeisenä vuorossa ollutta Käärijää vain Portion Boys oli saanut yleisöltä yli sata pistettä. Lyhyelläkin matematiikalla saattoi laskea sen tarkoittavan, että jaossa on satoja pisteitä.

Käärijä sai yhteensä 539 pistettä, toiseksi tullut Portion Boys 152 pistettä. Esimerkiksi viime vuonna ero voittaneen The Rasmuksen ja toiseksi tulleen Cyan Kicksin välillä oli alle sata.

Toissa vuonna Blind Channel otti rökälevoiton, mutta sekin jää kakkoseksi Käärijän rinnalla. Tuolloin Blind Channelin ero toiseksi tulleeseen Teflon Brothersiin oli 371 pistettä, hitusen vähemmän kuin Käärijällä nyt.

2020-luku on ollut UMK:n kulta-aikaa. Vuosi vuodelta taso nousee, biisit keräävät enemmän kuuntelukertoja ja UMK nousee suuremmaksi puheenaiheeksi.

Yle on onnistunut siinä, mikä olisi tuntunut vielä muutama vuosi sitten mahdottomalta ajatukselta: UMK on mieletön ilmiö. UMK tekee vuosittain kotimaisia tähtiartisteja, mistä viisi Emma-palkintoa tänä vuonna pokannut Bess on kirkkain esimerkki. Tämän vuoden UMK:ssa Bess kävi avaamassa show’n vakuuttavalla esityksellä.

On jännittävää nähdä, miten kauan UMK:n suosion kasvu voi jatkua. Tämän vuoden lähetys oli kirkkaasti parempi kuin viimevuotinen, eikä sekään ollut missään nimessä huono.

Tuolloin nähtiin kuitenkin useampia esityksiä, jotka tuntuivat harmilliselta sekamelskalta. Esimerkiksi Bessin Ram pam pamin kohdalla valtavan hittibiisin potentiaali jäi isolta osin hyödyntämättä, kun show hajosi käsiin.

Tällä kertaa Turussa oli aistittavissa, että edellisen vuoden virheistä oli opittu. Useampi artisti korosti ennen finaalilähetystä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa halunneensa pitää lavashow’nsa mahdollisimman simppelinä. Vähemmän on usein enemmän varsinkin silloin, kun käytettävissä ei ole valtavaa budjettia.

Lopputuloksena oli todennäköisesti historian paras UMK, josta olisi voinut huonompana vuonna lähettää lähes kenet tahansa edustamaan Suomea Euroviisuihin.

Käärijä juhli voittoa Logomon lavalla.

Kaikkein hienointa oli nähdä, miten osa esityksistä heräsi Logomon lavalla henkiin aivan toisella tavalla kuin pelkkänä biisinä. Kritisoin etukäteen Robin Packalenin Girls Like You -kappaletta kovasanaisesti, mutta UMK-lavalla Packalen osoitti, miksi on niin kovatasoinen poptähti.

Laulu kulki puhtaasti, esitys oli visuaalisesti tyylikäs ja trampoliinin avulla toteutettu koreografia näyttävä. Packalen näytti nauttivan lavalla olosta. Tällaisia esityksiä ei ole Suomessa liian usein nähty.

Samoin Lxandran kaunis lauluesitys Something to Lose -kappaleesta oli juuri sellainen, mitä upeasta äänestä kehutulta muusikolta saattoi odottaa. Tänä vuonna kilpailun ainut hidastempoinen kappale jäi bilebiisien jalkoihin, mutta esitys kuului illan parhaimmistoon. Yhtä lailla yksinkertaisen tyylikäs ja hyvältä kuulostava oli Kuumaa-yhtyeen Ylivoimainen.

Muista kaikilla tavoin täysin erottuvasta suorituksesta vastasi Portion Boys, jossa laulun puhtaus tai miksauksen onnistuneisuus olivat täysin toissijaisia juttuja, kun ”Suomen kovimmaksi bilebändiksi” julistettu yhtye pani Logomon juhlimaan tarkoituksellisen typerästi sanoitetun biisin tahtiin.

Ainut selvä pettymys lavaesityksenä oli kilpailun nuorimman osanottajan, vasta 18-vuotiaan Keiran No Business on the Dancefloor. Esitystä ennen nähdyssä videossa Keira kertoi haluavansa rohkaista ihmisiä tanssimaan välittämättä siitä, mitä vieressä katsovat ihmiset ajattelevat.

Siksi oli niin harmi, että tanssin ympärille rakennetun kappaleen lavaesityksessä tanssiliikkeet tuntuivat aivan liian varovaisilta. Toki paikka oli kova vasta uransa alussa olevalle laulajalle, jolle esiintyminen UMK:ssa voi olla merkittävä ponnahduslauta eteenpäin. Sijoittuminen kolmanneksi kertoo yleisösuosiosta.

Lavakarismallaan yleisön hurmannut Benjamin kärsi todennäköisesti pahasti siitä, että Hoida mut -esityksessä laulu kuulosti monin paikoin todella heikolta. Vertailua ei helpottanut, että sitä seurasi Lxandran täysin puhdas laulusuoritus.

Robin Packalen vakuutti lennokkaalla Girls Like You -esityksellään.

Tämän vuoden voittajassa Käärijässä ilahduttavaa on myös itsevarmuus, jolla hän on osallistunut kilpailuun alusta alkaen. Heti ensimmäisessä haastattelussa hän kertoi suurimman syynsä UMK:hon osallistumiseen olevan se, että hän haluaa voittaa Euroviisut.

Tavallaan sen voisi luulla olevan itsestään selvä kommentti UMK-kilpailijalta, mutta todellisuus on toinen. Viime vuosina valtavan suosituksi kilpailuksi kehittyneestä UMK:sta on tullut suomalaisille artisteille mahtava paikka nousta koko kansan tuntemaksi nimeksi ja julkaista jopa vuoden isoin hittikappale. Euroviisuvoitto – tai edes Euroviisuihin pääseminen – on osalle UMK-osallistujista täysin toissijainen asia.

UMK-voittonsa jälkeen lehdistön eteen tullut liikuttunut ja häkeltynyt Käärijä teki selväksi, että hänen kohdallaan tilanne on toinen. Yksiselitteisesti hän ilmoitti lähtevänsä Liverpooliin voittamaan kilpailun. Mikään muu ei riitä.

Mikä hienointa, Käärijän voitto Euroviisuissa on täysin mahdollista. Toki tiellä on vielä isoja muttia. Monet maat, muun muassa Ruotsi, eivät ole vielä valinneet edustajiaan. Tiedossa voi olla Käärijääkin kovempia ilmiöitä. Ja on Käärijän esitystä hiottava vielä jonkin verran ennen kuin se on valmis Liverpoolin lavalle.

Luvassa on silti täysin poikkeuksellinen viisukevät suomalaisesta näkökulmasta.