R. Kelly sai 20 vuoden vankeusrangaistuksen, jonka hän voi suorittaa lähes kokonaisuudessaan aiemman 30 vuoden vankeustuomion kanssa päällekkäin.

Yhdysvaltalainen maailman menestyneimpiin kuulunut artisti R. Kelly sai torstaina 20 vuoden vankilarangaistuksen lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Asiasta raportoi muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN ja yhdysvaltalaislehti The New York Times.

Kelly tuomittiin syylliseksi jo syyskuussa. Torstaina päätettiin hänen rangaistuksestaan.

Kellyn katsottiin syyllistyneen kuuteen 13 syytteestä. Oikeusistuin totesi Kellyn syylliseksi kolmeen lapsipornon tuottamiseen liittyvään syytekohtaan sekä kolmeen syytekohtaan, jotka liittyvät lapsen houkuttelemiseen seksuaalisiin tarkoituksiin.

Valamiehistön mukaan Kelly oli tuottanut kolme videota itsestään käyttämässä seksuaalisesti hyväksi hänen 14-vuotiasta kummitytärtään.

R. Kelly eli Robert Kelly suorittaa jo valmiiksi 30-vuotista vankeustuomiota, jonka hän sai rahankiristyksestä ja ihmiskaupasta.

Tuomari linjasi, että Kelly voi suorittaa uutta 20 vuoden vankeusrangaistusta samaan aikaan vanhemman rangaistuksen kanssa yhtä vuotta lukuun ottamatta. Hän sai siis vuoden verran lisävankeutta.

56-VUOTIAS Kelly on yksi isoimmista nimistä, joka on tuomittu seksuaalirikoksista Me Too -kansanliikkeen alkamisen jälkeisinä vuosina. Hän on yksi 1990-luvun menestyneimmistä miesartisteista, ja hänet tunnetaan muun muassa hittikappaleestaan I Believe I Can Fly.