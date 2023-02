Bo Burnhamin ohjaaman kasvukuvauksen viehätys on sen arkisimmissa hetkissä.

Vika viikko ★★★

Eighth Grade, USA 2018

TV2 klo 22.10 ja Yle Areena

Koomikko Bo Burnhamin esikoisohjaus Vika viikko (Eighth Grade) tarkastelee herkkää vaihetta ihmisen elämässä. Päähenkilö Kayla on tavallinen teinityttö, joka asuu isänsä kanssa ja käy yläkoulun viimeistä luokkaa. Nörtiksikin joku voisi häntä kutsua, mutta ei niinkään harrastustensa vuoksi vaan amerikkalaisiin teinielokuville tyypillisen nokkimisjärjestyksen perusteella. Hän on niitä, jotka ihailevat etäältä, kun suositummat pitävät hoviaan.

Kaylalle arki on yhtä cooliuden ja epäcooliuden miinakenttää. Koulun käytävien ja luokkahuoneiden sijaan kaikki tärkeä tapahtuu somessa. Sukupolvensa tavoin Kayla rakentaa somessa identiteettiään kuvin ja reippain motivaatiovideoin. Koulussa rooli on eri. Siellä Kaylan on vaikea saada suutaan auki saati tutustua toisiin. Lukuvuoden viimeisen viikon aikana hän kahlaa läpi sattumanvaraisia tilanteita ja ihmisiä, ja löytää vähitellen itseluottamuksensa.

Elokuvaa voi pitää tavanomaisena kasvukuvauksena, mutta Burnhamin katse on kuitenkin kyllin tarkka löytämään muutakin. Usein arkisimmalta vaikuttavissa hetkissä on sen viehätys.

Parasta elokuvassa on pääroolin hauskasti mutta herkästi näyttelevä Elsie Fisher, joka kaivaa taitavasti esiin Kaylan eri puolia.

Burnhamin elokuva kuvaa nuoren ihmisen hapuilua lämpimällä huumorilla. Mutta ainakin takavuosien teinielokuville tyypilliset myötähäpeä ja nolouden multihuipentumat on uskallettu jättää pois. Sen sijaan tilaa on koskettavuudelle. Esimerkiksi isän (Josh Hamilton) ja tyttären keskustelu nuotion ääressä ei sano lapsen ja vanhemman suhteesta välttämättä mitään uutta, mutta yhtä kaikki se on yksi elokuvan monista kauniista kohtauksista.