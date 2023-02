Eri ihmisten supervoimat auttavat dramatisoimaan Extraordinary-sarjan teemoja.

Joskus viime vuosikymmenellä ihmiset alkoivat puhua omista supervoimistaan. Kun joku sanoi esimerkiksi että “minun supervoimani on empatia”, sillä tarkoitettiin yleensä sitä, että olen empaattinen ja arvostan sitä voimavaranani.

Puhetapa on hyvinkin saattanut inspiroida mainiota uutta brittiläistä komediasarjaa Extraordinary (2023–). Sen maailmassa jokaisella aikuisella on jokin supervoima. Yksi on epäinhimillisen vahva. Toinen saa tekniikan tottelemaan. Kolmas osaa muuttaa muotoaan. Osa voimista on koomisia: Neljäs pystyy muokkamaan kaikesta pdf-tiedoston.

Päähenkilö Jen (Máiréad Tyers) on poikkeus. Hän on jo 25-vuotias, eikä omaa supervoimaa ole vieläkään löytynyt. Lontoossa tapahtuvassa Disney-sarjassa Jen yrittää hankkia rahaa supervoimahoitoihin.

Ihmisten supervoimat auttavat sarjaa dramatisoimaan erilaisia aiheita. Jenin kämppäkaveri ja paras ystävä Carrie (Sofia Oxenham) osaa kanavoida kuolleita ihmisiä. Taidon kautta nousee kolmannessa jaksossa esiin kysymys siitä, kuka Carrie itse pohjimmiltaan on ja mitkä ovat hänen arvonsa.

Toinen kämppis Kash (Bilal Hasna) yrittää tehdä itsestään sankaritekoihin kykenevän supersankarin. Se osoittautuu hyvin hankalaksi. Kashin projektin kautta käsitellään muun muassa maskuliinisuuden ideaaleja ja niiden tavoittamisen vaikeutta.

Jenin oman supervoiman etsiminen on tietysti samalla metafora itsensä etsimiselle ja aikuisuuteen totuttelulle. Moni kaksikymppinen miettii, missä olen oikeasti hyvä, mikä on oma juttuni ja mikä erottaa minut muista ihmisistä. Tällaiset kysymykset dramatisoituvat ja runollistuvat kiinnostavalla tavalla, kun ne koskevat supervoimia.

Vaikka kahdeksanosaisen Extraordinaryn perusidea on omaperäinen, sarjassa on myös paljon tuttua ja turvallista. Esiin nousee samoja asioita kuin nuoria aikuisia yleensä kuvattaessa: sisarkateus, vanhempien odotukset, romanttiset toiveet, seksuaalinen nautinto, parisuhdekriisit, aikuisten työelämään sopeutuminen.

Extraordinaryn ensimmäisen jakson keskivaiheilla Jen tapaa nuoren miehen, joka kykenee aiheuttamaan orgasmin pelkällä kosketuksellaan. Lyhyt ja hieno tarina heidän kohtaamisestaan on yhtä aikaa koominen, törkeä, haikea ja filosofinen.

Valitettavasti sarja ei yleensä edes pyri samalle tasolle. Huumorikin on välillä aika lailla varman päälle tehtyä. Hyväsydäminen, freesi, sujuva ja hauska Extraordinary kuitenkin on.

Sarjan luoja on 28-vuotias Emma Moran, ja tämä on hänen ensimmäinen tv-sarjansa. Pohjoisirlantilainen Moran voitti muutama vuosi sitten käsikirjoituskilpailun Extraordinaryn ensimmäisellä versiolla.

Moran kertoi äskettäin, että ihmiset tulevat jatkuvasti ehdottamaan sarjaan uusia supervoimia. Niille voi tulla käyttöä, sillä Extraordinarysta on päätetty tehdä toinenkin kausi.

Extraordinary. Disney+.