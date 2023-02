Ian Flemingin luomat James Bond -kirjat täyttävät 70 vuotta. Juhlavuoden uusintapainoksiin on käytetty sensitiivisyyslukijoita.

Kirjailija Ian Flemingin luomat James Bond -kirjat kirjoitetaan uudestaan rasististen ja muiden mahdollisesti loukkaavaksi koettujen sisältöjen osalta. Asiasta kertoo brittilehti The Telegraph.

Huhtikuussa tulee täyteen 70 vuotta ensimmäisen 007-teoksen, Casino Royalen, julkaisusta. Sen kunniaksi Bond-kirjat julkaistaan uudestaan.

Teosten oikeuden omistava Ian Fleming Publications Ltd käytti uusien painosten kohdalla sensitiivisyyslukijoita arvioimaan tekstien sisältämiä ongelmalliseksi koettuja aineksia ja ilmaisuja.

Uusintapainokseen on lisätty lauseke, jossa kerrotaan, että teokset ovat ilmestyneet aikana, jolloin sellaiset termit ja asenteet, joita nykyajan lukijat saattavat pitää loukkaavina, olivat yleisiä.

"Tähän painokseen on tehty useita päivityksiä pitäen sen samalla mahdollisimman lähellä alkuperäistä tekstiä ja ajankohtaa, johon se sijoittuu”, teksti jatkuu The Telegraphin mukaan.

Tieto uudistetusta Bondista jatkanee viime päivinä kuumana käynyttä keskustelua alkuperäisten tarinoiden muokkaamisesta. Esimerkiksi Britanniassa on väitelty kiivaasti Roald Dahlin teosten muokatuista uusintapainoksista. Myös Disneyn ilmoitus kahden Roope Ankka -tarinan hyllyttämisestä herätti keskustelua.

James Bond (Sean Connery) ja Jill Masterson (Shirley Eaton) elokuvassa Kultasormi (1964).

The telegraph kuvailee kohtia, joita on Bond-kirjoista on kirjoitettu uudestaan. Tällainen on esimerkiksi vuonna 1954 julkaistussa Elä ja anna toisten kuolla -romaanissa, jossa Bond kuvailee mahdollisia afrikkalaisia rikollisia.

Alkuperäisessä tekstissä Bond arvelee, että he ovat ”suhteellisen lainkuuliaisia tyyppejä - - paitsi silloin, kun he ovat juoneet liikaa”. Muokatusta tekstistä on poistettu viittaus juomiseen.

Samaisesta kirjasta on myös siistitty kohtaa, jossa Bond vierailee striptease-baarissa. Alkuperäisessä tekstissä kuvaillaan miesasiakkaiden ”läähätystä” ja ”murahtelua”. Bondin tunnelmista kerrotaan näin: ”Hän tunsi käsiensä tarrautuvan pöytäliinaan. Hänen suunsa oli kuiva.” Tekstiä on muokattu vapaasti suomennettuna muotoon: ”Bond pystyi aistimaan huoneen sähköisen tunnelman.”

Fleming käytti mustista ihmisistä järjestään n-sanaa 1950–1960-lukujen Bond-kirjoissa. Nämä sanat on korvattu. Joissain yhteyksissä viittaukset ihonväriin on myös kokonaan häivytetty.

Kaikkea rasistiseksi, seksistiseksi tai homofobisesti luettavaa sisältöä ei ole poistettu. Teokset sisältävät edelleen lehden mukaan esimerkiksi väheksyviä ilmaisuja eri etnisyyksiin kuuluvista pahiksista. Lisäksi teksteistä löytyy ilmaisuja kuten ”raiskauksen makea maku” (”sweet tang of rape”). Myös homoseksuaalisuuteen viitataan ”sitkeänä vammana” (”stubborn disability”).

Vuonna 1964 kuollut Ian Fleming antoi aikoinaan luvan muokata teoksiaan, jotta ne sopisivat paremmin esimerkiksi Yhdysvaltojen markkinoille. Silloin teoksista siistittiin seksikohtauksia ja muokattiin etnisyyksiin liittyvien ilmaisujen sävyä.

Ian Fleming Publications Ltd toteaa, että he jatkavat Flemingin hyväksymällä linjalla teoksia uudistaessaan.