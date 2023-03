”Mäensivu esiintyy festarilla itsekin yhdessä yhdysvaltalaisen kitaristin Kurt Rosenwinkelin ja yhtyeen kanssa”, kirjoittaa Katri Kallionpää.

“Kaikki parhaat pitää saada”, ajatteli Kaisa Mäensivu noin vuosi sitten ottaessaan vastaan Savoy JazzFestin taiteellisen johtajan tehtävän.

Torstaina Helsingin ydinkeskustassa Savoy Teatterissa starttaava festivaali on aloitusvuodestaan 2019 pyrkinyt profiloitumaan juurikin korkeatasoisilla, kansainvälisillä esiintyjillään.

New Yorkissa asuva basisti Kaisa Mäensivu on Savoy JazzFestin uusi taiteellinen johtaja.

Mäensivu arveleekin, että häntä pyydettiin tehtävään ainakin osittain hänen kansainvälisten verkostojensa takia. Mäensivu on asunut New Yorkissa vuodesta 2014, jolloin hän muutti kaupunkiin opiskelijavaihtoon.

Nyt Mäensivu asuu New Yorkissa edelleen, vaikka taskussa on maisterin paperit sekä Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta että Manhattan School of Musicista.

Mäensivu sekä hänen puolisonsa, rumpali Joe Peri esiintyvät kuitenkin Suomessa säännöllisesti niin omien yhtyeidensä kuin muidenkin kokoonpanojen kanssa.

Savoy JazzFestin taiteellisen johtajan tehtävät Mäensivu kertoo ottaneensa innolla vastaan. ”Muusikkona työskentelen pääasiassa basson varressa. Tässä tehtävässä olen päässyt tekemään jotakin aivan muuta.”

Ajatus ”kaikkien parhaiden” saamisesta Helsinkiin osoittautui kuitenkin haasteeksi. ”Huomasin, että Suomi onkin aika kaukainen maa”, Mäensivu huvittuu.

Hänellä oli kuitenkin hyvää vainua – ja onnea.

Savoy JazzFest onnistui buukkaamaan 23-vuotiaan laulajan Samara Joyn hiukan ennen, ennen kuin tämä palkittiin kahdella Grammy-palkinnolla.

”Palkintojen jälkeen Joyn saaminen olisi voinut olla vaikeaa”, Mäensivu sanoo.

Samara Joy on paitsi ansioitunut laulaja – hän voitti kansainvälisen Sarah Vaughan -laulukilpailun vain 21-vuotiaana – myös Tiktok-tähti. Häntä onkin kutsuttu Z-sukupolven jazztähdeksi.

Erityisen iloinen Mäensivu on siitä, että festivaaleille saatiin myös hänen henkilökohtainen esikuvansa, brittibasisti Dave Holland, 76.

“Holland on suuruus, joka on soittanut monien jazzin legendojen, muun muassa trumpetisti Miles Davisin kanssa”, Mäensivu toteaa.

Mäensivu nousee itse lavalle yhdysvaltalaisen kitaristin Kurt Rosenwinkelin, 52, kanssa.

”Olen jo kauan ihaillut Kurtia soittajana ja hänellä on myös ollut vaikutusta omaan sävellystyöhöni”, Mäensivu kertoo.

Rosenwinkelin sävellyksissä, soitossa ja improvisaatioissa on Mäensivun mukaan aina erityinen tunnelma. ”Hän ei keskity vain siihen, miten hienosti soolo soitetaan – vaikka sitäkin hänen soitostaan on iso osa. Paljon ajatusta on laitettu siihen, millaisen tunnelman erilaiset rytmit ja harmoniat luovat”, Mäensivu kertoo.

Rosenwinkel esiintyy perjantaina ensin UMO Helsinki Jazz Orchestran kanssa, jolle hän on sovittanut Caipi-levynsä kappaleita. Konsertin toisessa osassa Rosenwinkel soittaa Mäensivun, Perin sekä kanadalaissyntyisen saksofonistin Seamus Blaken kanssa yhtyeen jäsenten kappaleita ja standardisovituksia.

Kaisa Mäensivun täsmävinkit Savoy JazzFestiin:

1. Sille, joka haluaa kuulla jotakin ennenkuulumatonta.

”Hollantilaissyntyisen pianistin Gerald Clayton konsertissa kuullaan kirjaimellisesti ennenkuulumatonta musiikkia, sillä sitä ei ole aiemmin levytetty.

Clayton on eräänlainen muusikkojen muusikko, sillä muusikot arvostavat häntä erityisen paljon. Kokoonpanossa soittavat vibrafonisti Joel Ross, trumpetisti Marquis Hill, saksofonisti Logan Richardson ja kitaristi Jeff Parker.

Instrumentaatio on sikälikin erityinen, että esimerkiksi basistia ei ole lainkaan.

Claytonin teos perustuu kuvataiteilija Charles Whiten muraalisarjaan Five Great American Negroes.”

La 4.3 klo 17.30 Savoy JAZZFest: Gerald Clayton White Cities. Liput 17–67.00 euroa.

2. Sille, joka haluaa tehdä vaikutuksen treffikumppaniin, mutta ei ole aivan varma, pitääkö tämä jazzista.

”Suosittelisin sunnuntain päätöskonserttia, jossa kuullaan vibrafonisti Chien Chien Luta ja basisti Richie Goodsin Connected-kvintettiä. New Yorkissa asuva nuori, taiwanilaissyntyinen Chien Chien Lu on hyvin vaikuttava soittaja. Hänen musiikkinsa ei ole aivan hard core -jazzia vaan hiukan kallellaan fuusiopuolelle, siinä on myös elektronisia elementtejä.”

”Yhdysvaltalainen fuusiobasisti Richie Goods on puolestaan levyttänyt ja soittanut myös pop-musiikin supertähtien, kuten Alicia Keysin, Whitney Houstonin, Christina Aguileran ja Stingin kanssa.”

Su 5.3.2023 klo 16 Savoy JAZZFest: Richie Goods & Chien Chien Lu: Connected. Liput 17–57 euroa.

3. Sille, jonka mielestä äitiä pitää nyt hemmotella.

“Luulen, että äiti voisi tykätä Samara Joysta. Joy on lämmin tyyppi, jolla on tosi mahtava lavapresenssi. Hän osaa todella ottaa yleisön huomioon.”

To 2.3.2023 klo 19 Savoy JAZZFest: Samara Joy. Liput 17–67 euroa.

4. Sille, joka haluaa antaa konserttilipun 20-vuotissyntymälahjaksi.

”Hyvä pläjäys olisi kitaristi Kurt Rosenwinkel ja UMO Helsinki Jazz Orchestra. Perjantain konsertissa UMO soittaa isoilla soundeilla Rosenwinkelin Caipi-levyn brasilialaisvaikutteisia sävellyksiä.”

Pe 3.3.2023 klo 19 Savoy JAZZFest: Kurt Rosenwinkel & UMO Helsinki: Caipi / Rosenwinkel – Blake – Mäensivu – Peri. Liput 17–67.00 euroa.

5. Vinkki jazzdiggarille.

Basisti Dave Holland on kaikissa liemissä keitetty legenda ja hänen konserttinsa takuuvarma jazzkokemus.

Holland aloitti uransa Miles Davisin ja Stan Getzin yhtyeissä ja on sittemmin soittanut muun muassa Chick Corean, Herbie Hancockin ja John McLauglinin kanssa.

JazzFestin päätöskonsertissa Holland esiintyy luottotrionsa, kitaristi Kevin Eubanksin ja rumpali Eric Harlandin kanssa.

La 4.3. klo 20.00 Savoy JazzFest: Dave Holland Trio Liput 17–67 euroa. Lauantain päivälippu kello 17.30 ja 20.00 konsertteihin 75 euroa.

Savoy JazzFest 2.-5.3. Teatteri Savoyssa, Kasarmikatu 46–48 Festivaalin päätösklubi sunnuntaina kello 18.30 Hotelli Havenissa,Unioninkatu 17, Maja Mannila -trio. Vapaa pääsy.

