Chris Rock vitsailee Oscar-gaalan skandaalista uudella areenalla: Netflixin kaikkien aikojen ensimmäisessä suorassa lähetyksessä.

Viime vuoden Oscar-gaalasta jäi mieliin lähinnä skandaali: näyttelijä Will Smith läimäyttämässä juontajana toiminutta koomikko Chris Rockia tämän esitettyä vitsin Smithin vaimosta. Will Smith sai teostaan kymmenen vuoden porttikiellon Oscar-gaalaan ja ilmoitti itse luopuvansa Yhdysvaltain elokuva-akatemian jäsenyydestä.

Mitä Chris Rock oli väkivallanteosta mieltä, sitä ei ole laajalevikkisessä julkisuudessa vielä kuultu. Rock on kyllä vitsaillut asiasta omalla kiertueellaan, mutta televisioon hän on lupautunut vasta nyt, viikko ennen tämän vuoden Oscar-gaalaa. Sen hän tekee isosti, aivan uudella areenalla: Netflixin kaikkien aikojen ensimmäisessä livelähetyksessä.

Chris Rockin keikka kuvataan suorana Baltimoren Hippodrome Theaterissa lauantaina paikallista 4. maaliskuuta. Lähetyksen, nimeltään Selective Outrage, on Netflixin mukaan määrä alkaa Suomen aikaa sunnuntaina aamuyöstä kello viideltä.

Will Smith löi Chris Rockia Oscar-gaalassa maaliskuussa 2022.

”Selective outrage”, eli valikoiva raivo, on termi, jota Rock on käyttänyt viimeaikaisissa esiintymisissään viitatessaan Will Smithiin. Keikoilla hän on käsitellyt kokoeroa, joka hänellä ja Smithillä on, sitä, miksei hän lyönyt takaisin, sekä sitä, minkä syyn hän uskoo oikeasti olleen Smithin teon takana.

Viimeaikaisilla keikoillaan Rock on käyttänyt setistään noin viisi minuuttia Smithin käsittelyyn, mutta saanut osuudella yleisöltä isoimmat naurut, kerrotaan The Wall Street Journalin (WSJ) jutussa.

Chris Rockin koomikkokollega George Wallace – joka itse on keikoillaan muun muassa kertonut iskun kääntäneen hänet vastustamaan myös esimerkiksi Granny Smith -omenoita, lukkoseppiä ja seppiä (locksmiths and blacksmiths) – on arvellut livekeikkaan valmistautumisen olleen Rockille terapeuttista.

”Et koskaan unohda sitä, kun joku hakkaa sinut. Mutta nauru on sielua parantavaa, siihen hän pyrkii – ja lisäksi hänelle maksetaan siitä”, Wallace sanoi WSJ:lle.

Chris Rockin keikka kuvataan suorana Baltimoren Hippodrome Theaterissa.

Netflixille livesisältö on iso kokeilu. Suora lähetys alkaa jo ennen Chris Rockin keikkaa, The Show Before the Show lähetetään Los Angelesin Comedy Store -klubilta, jossa esiintyvät muun muassa Ronnie Chieng, Leslie Jones ja Deon Cole.

Chris Rockin spesiaalin on katsottu tarkoittavan, että Netflix aikoo lisätä suoria ohjelmia palveluunsa, jolla on noin 231 miljoonaa tilaajaa 190 maassa.