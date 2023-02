Vaikka norjalainen Evy – aina ja ikuisesti -sarja on kevyttä viihdettä, siihen on ujutettu yhteiskunnallista näkökulmaa. Sen käsikirjoittajat ovat aiemmin kirjoittaneet sarjaa Jouluksi kotiin.

Kotiinpaluu on todellinen ikuisuusteema ja nykymaailmassa myös sarjoissa. Varsinkin rikossarjoissa suositaan taustatarinaa, jossa suurkaupungissa karaistunut poliisi palaa syystä tai toisesta kotikonnuilleen ja jatkaa työtään siellä. Tästä asetelmastahan lähtee muun muassa kotimainen Ivalo-sarja.

Norjalaissarjassa Evy – aina ja ikuisesti ei kuitenkaan ratkota rikoksia, onneksi. Se on romanttinen draamakomedia, jossa päähenkilö Evy on ajautunut elämässään risteyskohtaan ja kotikaupunkiinsa Sandnesiin (vähän kuin sadness englanniksi eli suru).

Stavangerin kupeessa sijaitseva Sandnes on tosiaan sarjan mukaan aika alakuloinen paikka. Evy on kasvanut siellä, ja siellä asuvat edelleen hänen vanhempansa ja muutamia hyviä ystäviä. Tarina alkaa siitä, kun Evy tulee ystävänsä häihin avecinaan uusi poikaystävä, jonka kanssa on tarkoitus muuttaa Pariisiin. Maailma kutsuu.

Poikaystävä kuitenkin jättää Evyn, ja hän jää nuolemaan haavojaan Sandnesiin. Häihin palataan takaumalla vasta myöhemmässä jaksossa, jossa selviää, mitä häissä lopulta tapahtui. Muutenkin Evyn menneisyyttä avataan pala palalta. Lähimenneisyyden takaumissa on vähän vaikea pysyä kärryillä alussa, mutta vähitellen kuvio tulee selkeäksi.

Evy on ollut opiskelemassa ja saanut juuri valmiiksi erinomaisen gradun. Häntä kannustetaan jatkamaan suoraan väitöskirjaan, ja tästä juuri käynnistyy Evyn kriisi. Haluaako hän todella tutkijaksi? Vai sittenkin pysyä Sandnesissa isoäidin perustamassa ompeluliikkeessä?

Sarjassa korostetaan yrittäjyyttä, mikä onkin kiinnostavaa. Millä keinoin nuoret aikuiset voisivat jäädä kotikaupunkeihinsa ja saamaan siellä vielä toimeentuloakin? Vaikka sarja on kevyttä viihdettä, siihen on ujutettu yhteiskunnallista näkökulmaa.

Evy on hyvä ompelemaan, ja hän osoittautuu myös mainioksi tapahtumajärjestäjäksi, joten isoäidin liike muokkaantuu kuin luonnostaan. Evy huomaa pian myyvänsä hääpukujen lisäksi häiden järjestelyitä ja korjaavansa varastossa lojuvia vanhoja asuja. Firman uudeksi nimeksi tulee Evy og alltid, siis kuin evigt og alltid eli aina ja ikuisesti.

Malene Wedelin esittämä Evy joutuu miettimään tulevaisuutensa uusiksi. Haluaako hän todella tutkijaksi vai sittenkin pysyä kotikaupungissaan Sandnesissa isoäidin (Gretelill Tangen) perustamassa ompeluliikkeessä.

Taustalla sarjassa vaikuttaa norjalainen kirjailija ja kulttuuripersoona Hulda Garborg (1862–1934), josta Evy teki gradunsa. Evy alkaa kuin vahingossa kulkea esikuvansa jalanjäljissä, ja vähitellen muutkin palaset loksahtavat kohdilleen.

Luvassa on norjalaista laatua ja herttaista romantiikkaa. Käsikirjoittajat Miriam Larsen ja Julia Skaufel ovat aiemmin kirjoittaneet sarjaa Jouluksi kotiin (Netflix), joka on hengeltään hyvin samanlainen. Pääosaan on napattu Malene Wedel, joka muistetaan mainiosta roolistaan Unelmien maa -sarjassa.

Evy-sarja edustaa lajityyppiä, joka puuttuu Suomesta. Draamakomedioita meillä toki tehdään, mutta niissä liikutaan yleensä Helsingissä. Olisiko jo aika päivittää maalaiskomediat nykyaikaan ja sopivasti romantisoida mielikuvia maakuntien Suomesta?

Evy – aina ja ikuisesti Yle Areena.