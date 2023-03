Missing on itsenäinen jatko-osa vuoden 2018 yllätyshitille Searching, jossa isä etsi kadonnutta tytärtään. Pääosassa on Euphoria-sarjasta tuttu Storm Reid.

Missing, ohjaus Will Merrick ja Nick Johnson. 111 min. K16. ★★★

Jos äitisi katoaisi lomamatkalla Kolumbiassa uuden poikaystävänsä kanssa, mitä tekisit?

Näin tapahtuu 18-vuotiaalle Junelle (Storm Reid) Will Merrickin ja Nick Johnsonin ohjaamassa trillerissä. June lähtee selvittämään katoamista kuin kuka tahansa internet-ajan ihminen: näpyttelemällä ja skrollaamalla.

Missingin juju on, että se tapahtuu kokonaan älylaitteiden ruuduilla. Kyseessä on itsenäinen jatko-osa vuoden 2018 yllätyshitille Searching, jossa isä etsi kadonnutta tytärtään.

Genrestä käytetään nimitystä screenlife. Se on jatkumoa The Blair Witch Projectin kaltaisille found footage -elokuville, jotka muistuttavat VHS-nauhurista tai kiintolevyltä löytyvää videotallennetta.

Iso osa lajityypin elokuvista on roskaa, mutta Searchingissa tekniikka toimi hyvin. Elokuva hyödynsi verkon toimintalogiikkaa älykkäästi ja esitti pätevää somekritiikkiä.

Alle miljoonalla tehty trilleri sai kehuja ja tuotti yli 75 miljoonaa dollaria, joten jatkoa kannatti tehdä.

Perinteisiä agathachristiemäisiä murhamysteerejä on hauskaa ratkoa, mutta Missingiä katsoessa tuntuu, että voisin oikeasti tehdä saman salapoliisityön kuin Junekin. Hakukonetrilleri tuntuu tässä ajassa erityisen samastuttavalta.

Ja vaikka selainnäkymän tai appien toljottaminen valkokankaalla voi kuulostaa raskaalta, pitää Missing otteessaan hyvin.

Ruudulla tapahtuu melkein aina jotain kiinnostavaa, ja zoomaukset sekä panoroinnit tuovat kuvaan dynamiikkaa ilman, että se tuntuu liian ”ohjatulta”. Rytmitys on niin onnistunut, ettei kelloa tee vajaan parin tunnin aikana mieli vilkuilla.

Vauhti on paikoin hypernopea, mutta lomaan on tajuttu laittaa suvantoja. Kun perinteisessä etsiväelokuvassa täytyy välillä kävellä kaduilla ja astua ovista sisään, Missingissä hengähdystauko on vaikkapa sitä, että June joutuu lataamaan Whatsappin, koska Kolumbiasta löytynyt jelppari ei löydä puhelimestaan Facetimea.

Ihan aina Missing ei onnistu perustelemaan, miksi se on kerrottu älylaitteilla. Verkkoalustojen sääntöjä taivutetaan ja teknologiaa joudutaan upottamaan kaikkialle, jotta tarina saadaan kerrottua. Kameroita on joka nurkassa.

Kliimaksissa pinnistellään kohti elokuvallisuutta ikään kuin valitut kerronnan rajoitteet olisivatkin vain tiellä. Toinen vaihtoehto olisi ollut hillitä kuvallisuutta ja luottaa ääni- tai tekstipohjaiseen kerrontaan.

Toisaalta on tärkeää, että June esimerkiksi pitää läppärinsä kameraa päällä, vaikka siinä ei järkeä olekaan – viihde-elokuva nyt vain hyötyy siitä, että päähenkilöllä on kasvot. Tv-sarja Euphoriasta tuttu Storm Reid näyttelee uskottavasti hahmoa, joka kehittyy elokuvan aikana passiivisesta teinistä vastuuta ottavaksi nuoreksi aikuiseksi.

M3gan-elokuvan kaltaista teknologiakritiikkiä Missing ei esitä, vaikka somekulttuuria soimataankin. Siri kirjaimellisesti pelastaa pinteestä.

Ohjaus Will Merrick ja Nick Johnson, käsikirjoitus Will Merrick ja Nick Johnson, tuottajat Natalie Qasabian, Sev Ohanian, Aneesh Chaganty. Pääosissa Storm Reid, Joaquim de Almeida, Ken Leung, Nia Long.