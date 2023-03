The Weekndilla on jo ennestään hallussaan Spotifyn kaikkien aikojen kuunnelluimman kappaleen ennätys kappaleellaan Blinding Lights.

Kanadalainen muusikko The Weeknd eli Abel Tesfaye teki Spotifyssa uuden ennätyksen, kun artistille kertyi yli 100 miljoonaa kuuntelijaa kuukaudessa, kertoo BBC.

The Weekndilla on jo ennestään hallussaan Spotifyn kaikkien aikojen kuunnelluimman kappaleen ennätys. Blinding Lights -biisille on kertynyt palvelussa yli 3,4 miljardia kuuntelukertaa.

Perjantaina 24. helmikuuta The Weekend julkaisi uuden version Die For You -kappaleestaan. Kappale on julkaistu alun perin vuonna 2016, ja viime aikoina se on saanut uutta nostatusta sosiaalisen median palvelussa Tiktokissa.

Kuin tilauksesta The Weeknd julkaisi biisistä uuden version yhdessä yhdysvaltalaisen laulajan Ariana Granden kanssa.