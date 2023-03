Pelifirman omistajan kuoleman jälkeen työntekijät päätyvät karmivan konsultin armoille uutuussarjassa The Consultant.

Näyttelijä Christoph Waltz on voittanut molemmista sivuosistaan Quentin Tarantinon elokuvissa sekä Oscar- että Bafta-palkinnon. Ensimmäinen tuplavoitto irtosi natsiupseerin roolista Kunniattomissa paskiaisissa (2009) ja toinen palkkionmetsästäjäksi ryhtyneen hammaslääkärin osasta westernissä Django Unchained (2012).

Emmy-patsaita saksalais-itävaltalaisella näyttelijällä ei ole, mutta sellainen voi hyvinkin osua kohdalle Prime Videon sysimustaa huumoria viljelevästä uutuussarjasta The Consultant. Waltz on nimiosassa pilkesilmäkulmaisen ilkeässä elementissään.

Englantilaisen Tony Basgallopin käsikirjoitus perustuu Bentley Littlen romaaniin. Tapahtumaketjun alkajaisiksi CompWare-peliyhtiön perustaja, kännykkäpelien ihmelapsena maineeseen noussut 20-vuotias Ahn Sang-Woo kohtaa sensaatiomaisen väkivaltaisen lopun työpaikallaan.

Koodari Craig (Nat Wolff) ja johdon assistentti Elaine (Brittany O'Grady) olettavat yrityksen tarun olevan ohi. Taloon kuitenkin astelee konsultti Regus Patoff (Waltz), joka ottaa ohjat.

Sympaattiset Elaine (Brittany O'Grady) ja Craig (Nat Wolff) yrittävät selvittää, mikä heidän pomokseen asettunut konsultti on miehiään.

Vaikka konsultin pitäisi olla fiksuin kaveri huoneessa, Patoff tiedustelee alkajaisiksi, millä keinoin yritys tuottaa rahaa. Onko hän tosissaan vai lukeutuuko ihmettelykin työntekijöille kehiteltyihin kummallisiin hermopeleihin?

Patoff on aikoinaan tehnyt jonkinlaisen sopimuksen Ahn Sang-Woon kanssa. Sopimuksen luonne on yksi sarjan kiintoisista arvoituksista, samoin kuin se, mikä Patoff ylipäätään on miehiään. Mysteeriin on kehitelty omintakeisia yllätyksiä.

Vaivihkaista pahaenteisyyttä pelifirman sisätiloihin uittaa se, että CompWaren liikemerkki tuo mieleen pahamaineisen monialayrityksen Enronin E-logon. Miljardiluokan yrityksen kirjanpito paljastui vuonna 2001 läpimädäksi.

Mobiilipelien kehittelystä olisi varmasti ollut irrotettavissa enemmänkin huumoria – vaikkapa Silicon Valleyn (2014–2019) hengessä. Toisaalta IT-maailman kommervenkkien oikominen tekee sarjasta suurelle yleisölle helpommin lähestyttävän.

Kun ottaa huomioon The Consultantin perusasetelman, kritiikkiä kovaa nykytyöelämää kohtaan on mukana melkeinpä väistämättä, mutta ote voisi olla paljon terävämpikin. Saman joutuu valitettavasti toteamaan myös kahdeksannesta eli viimeisestä jaksosta.

Näyttelijäntyön kautta perusrakenteet joka tapauksessa kantavat. O'Gradyn ja Wolffin esittämänä Elaine ja Craig muodostavat mukavan parivaljakon, jolle aidosti toivoo käyvän hyvin.

Waltz ottaa roolistaan kaiken irti etenkin silloin, kun pitää tuijottaa uhkaavasti tai ilahtua omasta kataluudesta. Oleellisinkin onnistuu: pirullinen hymy nostaa toistuvasti hymyn katsojan huulille.

The Consultant, Prime Video. (K16)