Kuvitteelliseen pieneen kylään sijoittuvassa Three Pines -sarjassa käsitellään yhtä lailla rakenteellista rasismia ja poliisien vallankäyttöä kuin perinteisiä murhamysteerejä, jotka ratkeavat kahdessa jaksossa.

Sarjan päähenkilö on rikosetsivä Armand Gamache (Alfred Molina). Hän on sivistynyt mies, joka puhuu ranskaa ja englantia, suoltaa kirjallisuusviitteitä sekä puolustaa alkuperäiskansojen oikeuksia.

Viimeistään Twin Peaksin ajoista television pikkupaikkakunnat on tiedetty epäilyttäviksi paikoiksi. Jännityssarja Three Pines vahvistaa tuota näkemystä ja muistuttaa etäisesti muutenkin klassikkosarjasta. Kanadalaisessa mäntymaisemassa rikokset tosin ratkeavat helpommin, ja halkonaisen sijaan eksentrikkoroolin saa hanhinainen.

Prime Videon sarja sijoittuu kuvitteelliseen kylään Quebecin provinssissa. Sinne on muodostunut tiivis yhteisö, joka pyörittää kirjakauppaa, bistroa, curling-turnausta ja galleriaa.

Yhteisössä tapahtuu myös murhia, joita ratkoo rikosetsivä Armand Gamache (Alfred Molina). Sivistynyt mies puhuu ranskaa ja englantia, suoltaa kirjallisuusviitteitä ja puolustaa alkuperäiskansojen oikeuksia. Hän on yhtä aikaa vanhanaikainen ja nykyaikainen hahmo, jollainen voisi löytyä niin Agatha Christien hahmogalleriasta kuin Criminal Minds -sarjan tiimistä.

Sarjassa käsitellään yhtä lailla rakenteellista rasismia ja poliisien vallankäyttöä kuin perinteisiä murhamysteerejä, jotka ratkeavat kahdessa jaksossa. Yksittäistapausten lisäksi kahdeksanosaista sarjaa halkoo pidempi tapaus: alkuperäiskansaan kuuluvan naisen katoaminen.

Twin Peaks sarjassa oli halkonainen, Three Pines -sarjassa nähdään Clare Coulterin näyttelemä hanhinainen.

Emilia Di Girolamon luoman sarjan taustalla ovat rikoskirjailija Louise Pennyn kirjat, joita on myyty miljoonia. Dekkarisarjaa on myös käännetty suomeksi.

Kirjoja on kehuttu samoista elementeistä, jotka jatkuvat sarjassa: väkivallalle ei anneta liikaa tilaa, poliisitutkinnat eivät ole kliinistä laboratoriopuuhaa, ja kimurantin juonen sijaan kerronnan pääpaino lepää hahmojen välisissä suhteissa.

Etenkin sivuhahmot jäävät kuitenkin luonnosmaisiksi, ja päähenkilö Gamachekin meinaa luisua kohti kliseitä. Rikosetsivän syvää tunnemaailmaa korostetaan painajaisten kuvilla ja traumaperäisillä muistoilla. Toisin kuin kliseeseen kuuluu, mies ei kuitenkaan kerää tuskaa kimpuksi sisälleen. Hän herkistyy ja miettii ääneen, miksi jumala sallii kauheuksia nimissään.

Pehmeät arvot sekä kulttuurin ja luonnon paljous siirtävät painopistettä kovapintaisesta kohti kotoista.

Alfred Molina on nappivalinta Gamachen rooliin. Hänellä on silti kirittävää, mikäli meinaa päihittää hahmon kirjallisen olomuodon. Syynä ovat paitsi Three Pines -kirjojen huimat myyntiluvut myös etsivän pistäytyminen muussakin hittikirjallisuudessa. Gamache esiintyy Pennyn ja Hillary Clintonin yhdessä kirjoittamassa romaanissa State of Terror (2021).

Siinä missä State of Terror tarjoaa valtiotason poliittista jännitystä, tv-sarja Three Pines vie kuitenkin mäntymetsään, jonka latvoissa istuvat linnut mutta jonka juurille on haudattu ruumiita.

Three Pines, Prime Video. (K16)