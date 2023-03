Heikki Viljan juontamasta Vitsit sikseen! -podcastista käy ilmi, että stand up on nykyisellään hyvinkin kilpailtu ala, jolla menestyminen vaatii pitkäjänteistä puurtamista.

Stand up -komiikka on Suomessa nuori ala, jonka ammattilaisetkin saavat edelleen vastata kysymyksiin siitä, mitä he oikeasti tekevät työkseen.

Heikki Viljan juontama Vitsit sikseen! on mainio johdatus suomalaisen stand upin tekijöihin ja taustoihin. Idea on sama kuin Ylen klassikkosarjassa Miten minusta tuli minä, jossa taiteilijat ja muut kulttuurialan vaikuttajat kertoivat omista usein monipolvisista reiteistään elämässään ja taiteessaan.

Vitsit sikseen! -podcastista käy ilmi, että stand up on nykyisellään hyvinkin kilpailtu ala, jolla menestyminen vaatii pitkäjänteistä puurtamista. Ja huolellisesta valmistautumisesta huolimatta ensimmäisen keikan kynnys on korkea. Moni sittemmin menestynyt koomikko on aikoinaan saattanut empiä vuositolkulla ennen kuin on rohjennut kokeilemaan yleisön eteen esitystä, jonka on pakko naurattaa. Jos ei naurata, toista keikkaa ei välttämättä tule.

Juontaja Vilja on maamme eturivin stand up -koomikkoja itsekin, joten hän tuntee kaikki haastateltavansa jo entuudestaan. Tämä tuttavallisuus kääntyy sarjassa enimmäkseen eduksi, vaikka muutamissa jaksoissa harhaudutaan hieman liian pitkiksi toveiksi alan sisäpiirihöpinään. Tästä huolimatta on ilahduttavaa kerrankin kuunnella podcastia, jonka jaksot ovat riittävän pitkiä. Merkittävä osa podcastien viehätystä kun on juuri se, ettei niitä tarvitse ahtaa määrämittaan.

Vitsit sikseen! -podcastin on tuottanut Suomen Stand Up Club. Jaksot on julkaistu myös Youtubessa kuvan kera.

Vitsit sikseen! Kuunneltavissa eri podcastpalveluissa.