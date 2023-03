Suomitube on kattava katsaus suomalaiseen internet-kulttuuriin ja sukupolveen, joka kasvoi nuoruudesta aikuisuuteen sosiaalisessa mediassa.

Ylen uusi dokumenttisarja Suomitube tiivistää kuuteen jaksoon yli kymmenen vuotta suomalaisen tubetuksen historiaa kotikutoisista räpellyksistä kaupallisiin yhteistöihin ja kokonaisen ammattiryhmän syntyyn.

Suomitube on tehty hieman toimittaja Pekka Laineen kehittämän laadukkaan dokumenttikonseptin hengessä, joka on antanut katsojille Politiikka-Suomen ja Iskelmä-Suomen kaltaiset loistosarjat.

Suomituben idean ja käsikirjoituksen takana on Ville Kauppinen, joka on niin kutsutuilla ränttäysvideoilla suosioon noussut tubettaja. Sarjan on ohjannut muun muassa Hehku-podcastista tuttu käsikirjoittaja-ohjaaja Janne Lankokoski.

Dokumenttisarja koostuu noin 30 tubettajan puhuvista päistä sekä luonnollisesti Youtube-videoiden materiaaleista. Mukana ovat esimerkiksi Niilo22, Soikku, Herbalisti, HurHur, Mariieveronica ja Pinkku Pinsku.

Tubettajat nostalgisoivat alkuaikojen pieniä piirejä ja yhteisöllisyyttä sekä kommentoivat tubettamisen luonteen muuttumista, kun mukaan tulivat kaupallisuus ja julkisuus.

Ensimmäinen selkeä merkki tubekulttuurin muuttumisesta ammattimaisemmaksi oli ensimmäinen Tubecon vuonna 2014. Kyseessä oli eräänlainen fanitapahtuman, palkintogaalan ja miitin risteytys, joka järjestettiin Hartwall-areenalla.

Suhteellisen nopeasti perinteisen median edustajat keksivät, että tubettajien avulla voisi saada nuorisoa esimerkiksi television eteen.

Jo 2014 Soikku eli Sonja Hämäläinen kilpaili Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa. Sittemmin tubetähtiä on nähty runsaasti erinäisissä tositelevisio-kilpailuissa ja juontohommissa. Jotkut ovat löytäneet television ja radion puolelta pysyvän ammatin, kuten Veronica Verho, joka aloitti tubettamisen ensimmäisten suomalaisten joukossa vuonna 2012.

Julkisuuden kasvun myötä lisääntyivät myös erilaiset lieveilmiöt, vihakommentit ja kiusaaminen ja siihen liittyen kokonainen alakulttuurinsa, niin kutsutut rant- eli ränttäysvideot, joista ilkeimmät kritisoivat ja haukkuivat muita tubettajia.

Se, että dokumentin tekijä ja juontaja on itse syvällä skenessä on sekä sarjan hyvä että huono puoli. Ulkopuolisena on melkein mahdotonta yrittää pysyä kärryillä vanhojen somedraamojen kiemuroista, jotka saattoivat edetä maalittamisesta tappouhkauksiin.

Ränttäyksestä kertova jakso kuitenkin koskettaa sen verran, että se saa hartaasti toivomaan, että internet räjähtäisi.

Aidosti hätkähdyttävin haastattelu häirintään liittyen on hyvin nuorena tubettamisen aloittaneen Pinkku Pinskun eli Pinja Sanaksenahon:

”Mun murrosiän vaiheita kommentoitiin tosi paljon sosiaalisessa mediassa. Mä olin pedofiilien tämmönen lempparikohde kaikilla keskustelupalstoilla. Siellä jaettiin videoklippejä musta, jos olin kuvannut vaikka Youtube-videon, jossa näkyi mun koko kroppa”, hän kuvailee.

Vuonna 2018 Suomen Kuvalehti teetti kyselytutkimuksen Suomen arvostetuimmista ammateista. Tubettaja oli listalla viimeinen feissareiden ja puhelinmyyjien jälkeen.

Tätä turhan työn mainetta vasten sarja keskittyy perustelemaan, että tubettaminen on oikea ammatti ja siitä voi saada burnoutin. Melkein joka toinen haastateltava kertoo uupumuksesta ja loppuunpalamisesta. Joku on kuvannut somekanavaansa ambulanssimatkansa Jorviin.

Aitotubettajia eivät sen sijaan mainosten deadlinet paina. Yksi jakso keskittyy näiden Pasi Viherahon, Niilo22:n ja Markoboy86:n kaltaisten kulttihahmojen suosioon.

Aitotubettajat olivat olemassa ennen tubetus-pöhinää. Aitotubettajat ovat usein työttömiä ja hieman yhteiskunnasta syrjäytyneitä hahmoja, jotka lataavat palveluun kaunistelemattoman rosoista ja usein myös kosteaa arkeaan. Heidän ympärilleen on muodostunut vannoutuneita fanikuntia mutta myös vihaajia ja suoranaiseen ilkivaltaan sortuvia kiusaajia.

Dokumentti esittää relevantteja kysymyksiä liittyen aitotubettajien suosioon. Nauretaanko heidän kanssaan vai heidän kustannuksellaan? Kuinka moni katsoo näitä videoita tunteakseen ylemmyyttä?

Dokumentti päättyy pohdiskeluun siitä, miten tubetuskulttuurin käy, kun Tiktokin lyhytvideot muuttavat somen käyttöä ja videoiden katselutottumuksia. Ne, jotka onnistuivat tekemään tubetuksesta itselleen uran ovat olleet liikkeellä juuri oikeaan aikaan.

Tänä päivänä Youtube-videoiden tekemisellä on vaikeampi haalia itselleen seuraajamassoja ja julkisuutta, koska tekeminen on ammattimaistunut ja yleisö on karkaamassa kiinalaiselle lyhytvideoalustalle.

Kaltaiselleni irc-sukupolven edustajalle Suomitube menee sisäpiirikuittailuineen monin paikoin yli hilseen. Yle tekee kuitenkin jälleen tärkeää kulttuurityötä arkistoidessaan merkityksellisen vaiheen suomalaista internet-historiaa ja samalla 2010-luvulla somen parissa nuoruudesta aikuisuuteen kasvaneen sukupolven kokemukset.