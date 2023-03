Happy Valleyn finaali on otettu riemulla vastaan Briteissä. Syystäkin. Viimeinen kausi nostaa isoäiti Catherine Cawoodin yhdeksi kaikkien aikojen parhaaksi tv-hahmoksi.

Näyttelijä Sarah Lancashire on Happy Valley -sarjan päähahmo, ylikonstaapeli Catherine Cawood.

Isoäitiä eivät kakkukahvit ja rupattelu kiinnosta. Ei varsinkaan silloin, kun pikkukaupungissa on rikoksia selvitettävänä. Aina on.

Yhdysvaltalaista Mare of Easttownia ylistettiin erityisesti Kate Winsletin esittämän poikkeuksellisen päähenkilön takia vuonna 2021, mutta samanlainen arkinen, humaani ja ristiriitainen poliisinainen oli keksitty aikaa sitten.

Brittisarja Happy Valley alkoi seitsemän vuotta ennen Mare of Easttownia, ja kolme vuotta ennen #metoota.

Päähahmo, ylikonstaapeli Catherine Cawood (Sarah Lancashire) selitti taustaansa aivan ensimmäisen jakson ensimmäisessä kohtauksessa, jossa hän yritti pyörtää nuoren miehen päätöksen sytyttää itsensä tuleen.

Hän kertoi olevansa eronnut, 47-vuotias, asuvansa heroiiniriippuvuudesta toipuvan siskon kanssa. On kaksi lasta: yksi kuollut ja toinen, joka ei puhu äidilleen.

Miksei puhu, nuori mies kysyi.

”Se on monimutkaista. Puhutaan sinusta.”

Happy Valleysta tuli yllätysmenestys vuonna 2014. Se sai Bafta-palkintoja ja jatkokauden pari vuotta myöhemmin.

Sarja perustuu rutiinityöhön, ovien koputteluun ja turhauttavaan puhuttamiseen, ja eri-ikäisiin, ongelmaisiin naisiin, joiden ympärillä pyörii vielä ongelmaisempia miehiä.

Sarjan univormukaartin keltaiset liivit pullistelevat tarvikkeita kuin rakennustyöntekijöillä, mutta housut ovat suorat ja hattu aina tanassa.

Kun kolmas ja viimeinen kausi alkoi Britanniassa tämän vuoden alussa, se otettiin vastaan kuin monarkin juhlakulkue.

Syystäkin.

Kauden aloituskohtauksessa kuivataan tekojärveä. Pohjasta pilkistää luuranko, reikä kallossa.

Cawood astuu mutaan ja tekee kokemusperäiset päätelmät tapahtumista. Muut tutkijat eivät suhtaudu hänen vakavasti.

”Twats”, hän sanoo ja hymyilee itselleen.

Kakkoskauden päätöksestä on kulunut seitsemisen vuotta. Cawood on jäämässä eläkkeelle. Hahmo on kovettunut, kyynistynyt. Cawood tietää olevansa ”kaikkien aikojen paras poliisi”, mutta hommat alkaisivat olla tässä. Työt eivät kuitenkaan lopu tekemällä.

Kuudessa jaksossa avataan toisiinsa sotkeentuvien rikosten vyyhti ja kriisiytetään päähenkilön erikoinen perhe.

”Minusta on vihdoin tullut ihminen, joka olen aina halunnut olla. En kuuntele enää paskapuheita. Sanon, miten asiat ovat ja tiedän, kuka olen, viimein”, Cawood sanoo kuin laulaisi Kaija Koota.

Näyttelijä Sarah Lancashire hoitaa suuren osan elämänsä roolista suu tiukkana huolesta, mutta katsojalle tarjotaan myös muutamia Cawood-hetkiä, joissa hahmo saa muut käyttäytymään täysin haluamallaan tavalla.

Hän uskoo, että maailma on ”mulkeroita” täynnä, mutta heidät voi voittaa neuvottelemalla asiat niin, ettei vastapuoli tajua olevansa mulkero.

Cawood ei ehdi edes takkia riisua, kun taas pitää olla tarjoamassa apua.

Aloituskaudella läheisen kollegan kuolema aiheutti paniikkikohtauksia, mutta enää työkaverit eivät liikuta suuntaan tai toiseen.

Cawood tekee asiat oikein eikä kykene luovuttamaan. Sellainen ei tee sankaria, sellainen tekee väsyneeksi.

Sarjan pahista, Tommy Lee Roycea näyttelee James Norton.

Sarjan tapahtumapaikkaa, West Yorkshiren Calder Valleyta, kutsutaan oikeastikin Happy Valleyksi, onnenlaaksoksi, runsaan huumeidenkäytön takia.

Kolmoskaudella aineita käyttävät myös keskiluokkaiset ihmiset, jotka joutuvat lääkeriippuvuuden takia piireihin, joissa status ei määräydy työpaikan ja omakotitalon kautta.

Sarjan luoja, käsikirjoittaja ja joidenkin jaksojen ohjaaja Sally Wainwright näyttää ihmiset surkuhupaisina yrittelijöinä, joiden rakennelmat suistuvat raiteiltaan pienen mokan tai pelkän ajattelemattomuuden takia.

Tavallinen perhe-elämä muuttuu raaoiksi rikoksiksi ennen kuin kukaan ehtii ymmärtää, mitä tapahtuu.

Wainwright on aiemmin kirjoittanut muun muassa draamakomedian Viimeinen tango Halifaxissa, mikä näkyy.

Brittiläisiä rikossarjoja vaivaa yleensä asetelmallinen vakavuus; liian usein kaksi hahmoa laitetaan kuulustelujen välissä puhumaan synkeitä keittiöön tai ainakin mahdollisimman lähelle tiskiallasta.

Happy Valleyssa tehdään samaa, mutta huomattavasti sujuvammin.

Wainwrightin draaman taito on parhaimmillaan siskojen välisessä dialogissa, jossa ongelmia käsitellään vinoilun ja vitsailun kautta. Siobhan Finneranin varovaisesti esittämä Clare-sisko ei osaa puhua tuomitsevalle, oikeamieliselle Catherinelle suoraan, mutta asioita voi sanoa muullakin tavalla.

Catherine Cawoodin siskoa Clarea näyttelee Siobhan Finneran.

Aiemmilta kausilta tuttu arkkivihollinen, Cawoodin lapsenlapsen isä Tommy Lee Royce on uhka vankilassakin. James Norton tekee roolin jälleen karmivan rauhallisesti ja huvittuneesti.

Psykopaattinen hahmo tosin muuttuu kolmannessa tulemisessaan keski-ikäistyneeksi mieheksi, josta ei voi tietää, haluaako hän hoivata vai hyväksikäyttää poikaansa.

Neloskautta ei nähdä, tekijät ovat luvanneet. Hyvä pitää osata lopettaa.

Happy Valley onnistuu solmimaan lankansa paremmin kuin moni muu ylistetty sarja.

Esimerkiksi Mad Menin mainospomo Don Draper laitettiin lopulta joogaamaan, Sillan suorittajakovis Saga Norén heittämään poliisimerkkinsä Itämereen.

Brittikriitikoiden mukaan Happy Valleyn lopetus on ”veretseisauttava voitto”, vaikka tosiasiassa se on pettymys. Eläköityvä Cawood, yksi kaikkien aikojen parhaista tv-hahmoista, oli vasta löytämässä vauhtinsa.

Happy Valley, varjojen laakso, TV1, klo 22.00 ja Yle Areena.