Kulttuuri | Musiikki

Laulaja Justin Bieber peruu maailman­kiertueensa keikat terveys­ongelmien takia

Laulaja on aikaisemmin kertonut sairastuneensa harvinaiseen Ramsay Huntin oireyhtymään. Hän on joutunut siirtämään konserttejaan terveysongelmiinsa viitaten. Nyt Justice World Tour on peruttu kokonaan.

Justin Bieberin esiintyi Kaisaniemen puistossa Helsingissä elokuussa 2022.