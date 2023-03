Kissin jäähyväiskiertueen huipennus alkaa lokakuun lopussa Austinissa Texasissa.

Kiss loppuunmyydyssä konsertissa Kanadan Torontossa The End of the Road -kiertueellaan maaliskuussa 2019.

Rockyhtye Kiss julkisti keskiviikkona viimeisen kiertueensa viimeiset konserttipäivät.

Jäähyväiskiertue The End of the Roadin huipennus alkaa lokakuun lopussa Austinissa Texasissa.

Siitä 19 konsertin sarja Pohjois-Amerikassa jatkuu aina joulukuun 2. päivään saakka, jolloin kiertue päättyy New Yorkiin – sinne, ”mistä kaikki alkoi”.

”On kunnia ja etuoikeus päättää kiertäminen Madison Square Gardeniin kymmenen korttelin ja 50 vuoden päähän siitä, kun aloitimme”, yhtye kirjoittaa Facebook-sivullaan.

Suomea lähimmäs osuvat heinäkuussa pidettävät konsertit Ruotsin Rättvikissä ja Norjan Tønsbergissä.

Vuonna 1973 perustettu Kiss on lupaillut lopettavansa aiemminkin.

Myös The End of The Road Tourin oli määrä loppua vuonna 2021, mutta sitä venyttivät niin yhtyeen oma tahto kuin haasteet koronaviruspandemian kanssa. Kesäkuussa 2022 Kiss ilmoitti lisäävänsä jäähyväiskiertueeseensa sata konserttia.

Vuonna 2019 keulahahmo Gene Simmons sanoi HS:n haastattelussa, että ”meidän pitää lopettaa, kun olemme vielä loistavia. Nyt olemme vielä sitä, mitä olemme aina luvanneet: kuumin bändi maailmassa”.

Simmons kuvaili tunnelmiaan lopettamisesta vertaamalla sitä lapsen muuttamiseen pois kotoa.

”Äiti ja isä ovat ylpeitä: he ovat kasvattaneet hyvän ja ahkeran miehen, mutta he ovat myös surullisia, koska nuori mies lähtee kotoaan. – – Mikään ei kestä ikuisesti.”

