Lily Collins on mukana podcastissa ja hehkuttaa muumeja Instagram-tilillään. Hänen miehensä Charles McDowell ohjaa tulevan Kesäkirja-elokuvan.

Muumit pyrkii Yhdysvaltojen markkinoille. Yhdysvaltalainen kirjakauppaketju Barnes & Noble ottaa noin 20:een kirjakauppaansa myyntiin muumikirjoja ja oheistuotteita.

Moomin Charactersin toimitusjohtaja Roleff Kråkströmin mukaan yhtiö on laajentanut toimintaansa Yhdysvaltoihin, sillä kyse on suuresta ja kiinnostavasta markkinasta, joka ohjaa länsimaailman ajankäyttötrendejä.

”Vaikein ja kilpailluin markkina. Yksi syy [Yhdysvaltoihin laajentamiselle] on vahva halu kasvaa.”

Moomin Charactersin toimitusjohtaja Roleff Kråkström ja yhtiön taiteellinen johtaja Sophia Jansson Tove-elokuvan kutsuvierasnäytöksessä syyskuussa 2020.

Kråkströmin mukaan yhtiö ei ole asettanut mitään numeraalista tavoitetta. Pyrkimyksenä on, että Barnes & Noble onnistuu hyvin.

Pitkällä tähtäimellä yhtiön tavoitteena on saada lisää jalansijaa ja laajentaa toimintaa enemmänkin Yhdysvalloissa.

Kråkström toppuuttelee suurimpia intoilijoita.

”Meillä ei koskaan ole maantieteellisiä valloitusambitioita. Me olemme muurahaisia ja rakennamme hitaasti.”

Pyrkimys ei kuitenkaan vaikuta ihan niin vaatimattomalta tai pienimuotoiselta kuin Kråkström antaa ymmärtää. Yhdysvalloissa markkinointiin on napattu mukaan Netflixin Emily in Paris -sarjan pääroolin näyttelijä Lily Collins. Hän on mukana The Moomin Phenomenon -podcastin johdantojaksossa.

Collins julkaisi myös Instagramissa videon, jossa hän lukee muumipaita päällään pätkää muumikirjasta.

Collins kertoo Instagram-julkaisussaan tutustuneensa Tove Janssonin tuotantoon jo lapsena. Collinsilla on noin 28,5 miljoonaa seuraajaa Instagramissa.

Asiasta kertoi aiemmin Kauppalehti.

Kråkströmin mukaan Yhdysvalloissa markkinoinnissa on osin käytetty tavanomaisesta poikkeavaa taktiikkaa.

”Olemme suomalainen perheyhtiö niin yritämme hyödyntää tuttava- ja ystäväverkostoja.”

Kråkström viittaa Collinsin mieheen, Charles McDowellin, joka ohjaa Tove Janssonin Kesäkirja-romaanista tehtävän elokuvan. Charles McDowell on näyttelijä Malcolm McDowellin ja näyttelijä Mary Steenburgenin poika. Malcolm McDowell on näytellyt pääroolia Kellopeliappelsiinissa.

Kråkströmin mukaan Charles McDowellin kautta tuli tutustuttua myös Collinsiin, joka paljastui muumifaniksi.

Kråkström kertoo, että tämänhetkisten suunnitelmien mukaan lähipäivinä on tarkoitus julkistaa Kesäkirja-elokuvan ”näyttävä näyttelijäkaarti”.

Lyhyen puhelun aikana Kråkströmin puheessa muumien vienti Yhdysvaltoihin, McDowelliin ja Collinsiin tutustuminen sekä elokuva ja sen näyttelykaarti kytkeytyvät niin tiiviisti toisiinsa, että syntyy käsitys, että Kråkström saattaisi vihjata jotain tulevan elokuvan roolituksesta.

Vihjaatko, että Collins saattaisi olla mukana elokuvassa?

”En kommentoi asiaa millään tavalla.”