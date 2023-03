Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Televisio

Lehti: Euphorian luojan uusi HBO-sarja suistui vasten­mielisellä tavalla raiteiltaan

The Idol-sarjan tuotanto on takkuillut, ohjaaja vaihtunut eikä julkaisuajankohdasta ole tietoa, kertoo The Rolling Stone.

The Idol -sarjan tähdet Lily-Rose Depp ja Abel ”The Weeknd” Tesfaye sarjan trailerissa.

Tänä vuonna julkaistavasta HBO-sarjasta The Idol on noussut kohu jo ennen ensimmäisen tuotantokauden julkistamista, kertoo The Rolling Stone -lehti. Lehden mukaan malli ja näyttelijä Lily-Rose Deppin ja muusikko Abel ”The Weeknd” Tesfayen tähdittämä sarja on suistunut villillä ja vastenmielisellä tavalla raiteiltaan ja siitä on tulossa ”kieroutunutta kidutuspornoa”. Sarja oli The Rolling Stonen mukaan määrä julkaista viime syksynä. Nyt suoratoistopalvelu HBO kertoo epämääräisesti julkaisun tapahtuvan ”myöhemmin tänä vuonna”. The Idol kertoo nousevasta pop-tähdestä Jocelynistä ja yökerhon omistajasta nimeltä Tedros, joka myös johtaa salaperäistä kulttia. Heidän välilleen muodostuu omalaatuinen suhde. The Rolling Stone kuvaa erästä sarjan kohtausta ”toksiseksi miehen raiskausfantasiaksi, jossa nainen palaa miehen luokse pyytämään lisää, koska se tekee hänen musiikistaan parempaa”. Sarjan tuotannon ongelmat nousivat julkisuuteen viime huhtikuussa, kun aiempi ohjaaja Amy Seimetz jätti tehtävänsä yllättäen. Sarjan kuudesta jaksosta oli tuolloin valmiina jo noin 80 prosenttia. Seimetzin lähdön syistä tiedetään vain se, että sarjan toinen luoja Abel Tesfaye oli tiettävästi kokenut sarjan painottuvan liikaa naisen näkökulmaan. HBO pyysi hätiin ohjaaja, käsikirjoittaja ja tuottaja Sam Levinsonin, joka tunnetaan parhaiten HBO:n sarjasta Euphoria. Se kertoo joukosta lukiolaisia, z-sukupolvesta, jonka elämään kuuluvat seksi, huumeet, mielenterveysongelmat, vaikeat ihmissuhteet ja väkivalta. Euphorian on sanottu olevan mahdollisesti jopa tv-historian rajuin nuorista kertova draamasarja. The Idolia kuvataan vielä hurjemmaksi versioksi Euphoriasta. Levinson on The Rolling Stonen mukaan hylännyt Seimetzin näkökulman ja muuttanut sarjan sisältöä radikaalisti. Sam Levinson ja Abel Tesfaye eivät vastanneet Rolling Stonen kommenttipyyntöihin. Sen sijaan Lily-Rose Depp, jonka isä on yhdysvaltalainen näyttelijä Johnny Depp ja äiti ranskalainen laulaja, näyttelijä ja malli Vanessa Paradis, kutsuu The Rolling Stonelle antamassaan lausunnossa Levinsonia parhaaksi ohjaajaksi, jonka kanssa hän on työskennellyt. HBO luonnehtii puolestaan The Idolia yhdeksi suoratoistopalvelun ”jännittävimmistä ja provosoivimmista alkuperäissarjoista”. HBO:n mukaan tuotantoryhmä on tehnyt sarjaan luovia muutoksia, jotka ovat sekä näyttelijöiden että tuotantotiimin edun mukaisia. Tiimi on HBO:n mukaan ”sitoutunut luomaan turvallisen, yhteistyökykyisen ja kaikkia työntekijöitä kunnioittavan työympäristön”. Tesfaye kommentoi Rolling Stonen artikkelia Instagramissa kysymyksellä ”Did we upset you?” (Järkytimmekö sinua?) Hän epäili päivityksessään, että The Rolling Stone yrittää vain kalastella lisää Instagram-seuraajia.