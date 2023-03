Uuden singlen taustajoukot ovat tuttuja Ruusut-yhtyeestä.

Rap, pop / single

Paperi T: Basilikanlehtiä. Johanna Kustannus.

★★★★

Kuusi vuotta sitten Paperi T oli kovassa nousussa. Malarian pelko -ensialbumin kappaleiden viittaukset eri genreihin ja taiteenlajeihin herättivät uteliaisuutta, keikoilla oli yleisömassoja ja hyllyssä kaksi Emma-palkintoa.

Vuonna 2018 ilmestyi toinen albumi Kaikki on hyvin, joka sisälsi nimestään huolimatta melko synkkää itsetutkiskelua, ja kaksi vuotta myöhemmin tuli DJ Kridlokkina parhaiten tunnetun Khidin kanssa tehty albumi HBD RIP, mutta muuten Paperi T sooloartistina on ollut jonkin aikaa taka-alalla.

Nyt on paluun aika, ja ensimmäinen näyte on virkistävä niin aiheensa kuin musiikillisen toteutuksensa puolesta. Basilikanlehtiä on toki Paperi T:ltä kuulostava eli tummasävyinen ja pohdiskeleva, mutta tällä kertaa vanhemmuutta ja lapsuutta käsittelevä. Tekstin Paperi T on tehnyt yhdessä runoilija Harry Salmenniemen kanssa.

Syvimmästä ojasta on kiivetty pientareelle, ja ripeätempoisessa kappaleessa on tarttuvia koukkuja, terävimpänä niistä Ringa Mannerin laulama kertosäe. Manner ja Paperi T ovat tehneet musiikkia yhdessä aiemminkin, ja Basilikanlehtiä-kappaletta ovat olleet tekemässä myös Miikka Koivisto ja Samuli Kukkola, joka ovat Mannerin yhtyetovereita Ruusuista.

Ruusut ja Paperi T ovat loogisia yhteistyökumppaneita, koska molemmat lähestyvät omalta puoleltaan hiphopin ja elektronisen popin väliin jäävää aluetta.

Lisää uutta Paperi T:tä kuullaan toukokuussa julkaistavalla uudella albumilla Joka päivä jotain katoaa.

Paperi T esiintyy ensi kesänä muun muassa Sidewaysissa, Provinssissa, Ruisrockissa ja usealla muulla festivaalilla.