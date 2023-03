Main ContentPlaceholder

Suomiräpin faneissa on rasisteja, ja suositut räppärit eivät ole halunneet säikyttää heitä, sanoo Paleface

Karri Miettisestä on vuosien aikana tullut suomiräpin isukki. Nyt häneltä on ilmestynyt pitkästä aikaa uusi sooloalbumi, jota tehdessä hän on ajautunut miettimään omaa asemaansa Suomen musiikkikentällä.

Karri Miettisen työhuone sijaitsee Lauttasaareen kansalaisaktiivien perustamassa kulttuurikeskus Sähinässä.

Kun teini-ikäinen Karri Miettinen alkoi kirjoittaa ensimmäisiä englanninkielisiä riimejä, suomalainen rap-musiikki oli niin kaukana valtavirrasta kuin saattoi olla. Oli 1990-luvun puoliväli, ja Miettinen oli nuori edelläkävijä. Hän teki kavereidensa kanssa erikoista musiikkia, jota nelikymppiset eivät voineet ymmärtää.