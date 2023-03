”Olen luonteeltani toimittaja”, sanoo Ylen Luovien sisältöjen ja median johtaja Ville Vilén.

Ville Vilén kuvattiin kodissaan Mikkelissä. Sieltä hän on kulkenut kolmekymmentä vuotta töihin Pasilaan.

”Odotas, laitan handsfreen päälle”, Ville Vilén sanoo.

Kiireinen mies on palaveripäivän päätteeksi istahtanut autoonsa ja matkaa Helsingistä kotiin Mikkeliin. Nyt on mukavasti aikaa syntymäpäivähaastatteluun.

”Olen kulkenut tätä väliä kolmekymmentä vuotta, niin kauan kuin olen ollut Ylellä töissä”, hän kertoo puhelimessa, kun handsfree on turvallisesti yhdistetty.

Kolmen Pasilassa vietetyn vuosikymmenen myötä nimi on monille tuttu, jos ei muuten, niin Ylen ohjelmien lopputekstien viimeiseltä riviltä: Ville Vilén, vastaava toimittaja. Hän on Ylen Luovien sisältöjen ja median johtaja ja vastaava päätoimittaja.

Tarkoittaako se siis, että olet myös Yleisradion luovin henkilö?

”Ei, mutta kun luovia ihmisiä johdetaan, niin kyllä luovuudesta pitää jotain myös ymmärtää.”

Luovien ihmisten johtaminen on oma taiteenlajinsa, Vilén sanoo. Johtajalla pitää olla näkymä sinne, minne mennään. On näytettävä tietä ja taattava resurssit.

”Mutta pohjimmiltaan luovuus syntyy siitä, että on tilaa miettiä. Uskon tällaiseen ohjattuun vapauteen.”

Vilénin toimialaan kuuluu valtava määrä Ylen ohjelmistoa niin television kuin radion puolella. Lisäksi hänen kontollaan ovat suomenkielisten kanavien rakentaminen, Yle Areena ja Elävä arkisto sekä Ylen markkinointi.

”Ylellä on laaja tehtävä, ja paljon on minunkin työssäni kysymys balanssista. Siitä, mihin resursseja käytetään. Uskon laajaan tehtävään ja julkiseen palveluun. Meidän täytyy jatkuvasti miettiä, miten kaikenlaiset väestöryhmät, ikäryhmät ja maut tulee palveltua.”

Siitä, kuinka Yle tehtävässään onnistuu, tulee jatkuvasti kansalaispalautetta.

”Se on selvä asia. Kun yhteisillä rahoilla toimitaan, kritiikkiä pitää myös sietää. Perusteltuun kritiikkiin pyrin aina vastaamaan.”

Vilén sanoo ymmärtävänsä hyvin monipuolisuuden tavoittelun johtavan väistämättä siihenkin, ettei kaikki miellytä kaikkia. Varsinkin sosiaalisen median aikana ihmiset ovat tottuneet tuomaan ärsyyntymisensä myös aiempaa herkemmin esiin.

”Mutta onhan se vähän epäreilua, että otetaan esimerkiksi jokin yksi sisältö – joka ei satu miellyttämään itseä – ja sen kautta leimataan koko yhtiö.”

Ei kaikki palaute suinkaan ole negatiivista. Kiitoksia keräävät erityisesti draamasarjat, musiikkitarjonta, lastenohjelmat, RSO ja vuonna 2007 aloittanut Areena, joka tuntuu olevan Vilénin lempilapsi.

”Tulin johtamaan sen perustamista. Areenallakin on monta vaihetta. Aluksihan siellä ei ollut paljoa sisältöä, eikä käyttäjiä, mutta muutos tapahtui vuosien 2012–13 tienoilla, jolloin Netflixkin tuli markkinoille. Sen jälkeen Areenan kehitys on ollut valtava.”

Ville Vilénin mediaura alkoi savonlinnalaisen paikallisradion musiikkiohjelmasta.

Yleen Vilén päätyi radion kautta, omien sanojensa mukaan puolivahingossa.

”Pääsin kaverin kanssa Savonlinnassa paikallisradioon tekemään musiikkiohjelmia. Sain kontakteja Yleen ja sain tänne vähän kuin näyttöpaikan.”

Samoihin aikoihin Yle oli käynnistämässä uutta nuorisokanavaa Radiomafiaa. Vilén tarjosi ideaa soul- ja funkmusiikkiin keskittyneestä erikoisohjelmasta. Niin hänestä tuli Yöjuna-ohjelman toimittaja, joka välillä tuuraili Jake Nymania Onnenpäivässä. Tuoreen kasvatustieteen maisterin ura opetustyössä jäi lyhyeksi.

Myöhemmin Vilén kohosi koko kanavan musiikkipäälliköksi. Radiomafian jälkeen hän on ollut perustamassa Ylex-nuorisokanavaa, uudistamassa Radio Suomea sekä rakentamassa Areenaa ja Elävää arkistoa ennen nykyistä tehtäväänsä.

”Olen ollut onnellinen, että olen saanut tehdä Ylessä niin paljon ja luoda uutta.”

Entä miten sitä kuusikymppisenä suhtautuu jatkuvaan uudistumiseen?

”Ai että olenko liian vanha näihin hommiin?”, Vilén kysyy ja nauraa.

No, tuntuuko siltä?

”Uskon ikuiseen oppimiseen ja innostumiseen, eteenpäin katsominen sopii luonteelleni. Mutta ymmärrän täysin, että tulevaisuudessa tarvitaan uusia innostujia. Jossain kohtaa, ei kovin kaukanakaan, on muiden vuoro jatkaa. ”

Entä sisällöllisesti – kuinka rasittavaa on pysyä jatkuvasti kehityksen ja uusien sukupolvien vauhdissa?

”Ammattitaitoon kuuluu se, että täytyy ymmärtää myös muuta kuin sitä, miten itse elää. Se on välttämättömyys tässä työssä.”

”Mutta onhan sillä rajansa, sanotaan näin.”

Musiikin lisäksi Vilén harrastaa historiaa.

Sen Vilen myöntää, että johtotehtävissä oma luovuus ei aina pääse kukkimaan juuri niin kuin haluaisi.

”Olen luonteeltani toimittaja, ja niitä töitä olisin aika ajoin halunnut päästä tekemään. Se on varmaan usein johtamisuralle ajautuneiden haaste”, hän pohtii.

Vapaalla Vilénin luovuus on kanavoitunut musiikkiin ja historiantutkimukseen. Pari kirjaa Savonlinnan historiastakin on syntynyt, ja lisää on tulossa.

Kun työssään yrittää jatkuvasti ymmärtää, mitä edessä on, tekee välillä hyvää katsoa menneeseen, hän sanoo.

”Historiantutkimus on toisenlaista etsimistä. Saan toteuttaa itsessäni niitä muita puolia: tarinankerrontaa, tiedonetsimistä, toimittamista.”