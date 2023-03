Rahastoskandaalista epäilty malesialainen liikemies Jho Low rahoitti Leonardo DiCaprion elokuvaa ja antoi tälle ylellisiä lahjoja.

Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi FBI on kuullut näyttelijä Leonardo DiCapriota hänen yhteyksistään etsintäkuulutettuun malesialaiseen rahoittajaan. FBI:n tietojen mukaan DiCaprio on tehnyt yhteistyötä Jho Low'n kanssa, joka on yksi epäilty eräässä maailman suurimmista korruptio­skandaaleista. Asiasta uutisoi muun muassa The Guardian.

Low'ta syytetään osallisuudesta yli 4,2 miljardin euron rahan­pesu­järjestelyyn, jossa on käytetty Malesian valtion sijoitusrahastosta kavallettua rahaa. Rikosvyyhdistä käytetään nimeä 1MDB (1Malaysia Development Berhad).

Kyseessä on yksi maailman historian suurimmista rahasto­skandaaleista, jossa rahojen epäillään päätyneen malesialais­poliitikkojen ja suhmurointiin osallistuneiden liike­miesten taskuihin. Siihen on liitetty monia yksityishenkilöitä myös viihdemaailmasta.

Bloombergin mukaan muu muassa tosi-tv-tähti Kim Kardashiania on kuultu hänen yhteyksistään Low'hun. Kardashian kertoi tutkijoille, että hän valvoi kerran Low'n kanssa aamuviiteen asti Las Vegasin kasinolla, jossa Low kieltäytyi hänen yrityksistään palauttaa 330 000 euron arvosta voittoja.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun viranomaiset ovat haastatelleet DiCapriota hänen suhteestaan Low'hun. Heidän yhteytensä kiinnostivat FBI:ta jo vuonna 2018.

Nyt näyttelijä kertoi tehneensä töitä Low'lle, jonka tapasi yökerhossa vuonna 2010.

”Bisnes tarkoittaa myös sosiaalista kanssakäymistä. Niinpä näimme toisiamme enemmän ja vuorovaikutusta oli enemmän”, DiCaprio kertoi.

Yhdessä vaiheessa he olivat keskustelleet ideoista perustaa miljardin dollarin megarahasto elokuvien tekemistä varten. Suunnitelmissa oli myös rakentaa Aasiaan Warner Brosin teemapuisto, jossa olisi DiCaprion elokuviin perustuvia laitteita. DiCaprio ja Low keskustelivat myös ympäristöystävällisen lomakeskuksen kehittämisestä Belizessä.

Viranomaisten raportin mukaan DiCaprio esitteli Low'n ’miehekseen’, ja Low puolestaan kutsui DiCapriota ”L-Doggiksi”. Kaksikko on myös tavannut toistensa äidit, raportissa kerrotaan.

Sen lisäksi, että Low rahoitti vuonna 2013 Oscar-ehdokkaana ollutta The Wolf of Wall Street -elokuvaa, jossa DiCaprio näytteli pääosaa, Low myös antoi DiCapriolle monenlaisia ylellisyyslahjoja.

Niiden joukossa oli muun muassa Marlon Brandonin 560 000 euron arvoinen Oscar-patsas sekä 8,5 miljoonaa euroa maksanut Jean-Michel Basquiatin maalaus. The New York Timesin mukaan DiCaprio on palauttanut nämä lahjat viranomaisille sen jälkeen, kun tutkinta Low'n ympärillä käynnistyi.

FBI:lle antamissaan lausunnoissa DiCaprio kertoi, että hänelle oli kerrottu Low'n varallisuuden olevan peräisin Abu Dhabissa sijaitsevasta tuntemattomasta lähteestä ja että Low oli ”bisnesmaailman Mozart”.