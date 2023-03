Wassily Kandinskyn maalaus löytyi kymmenen vuotta sitten hollantilaisesta museosta, mutta useat suvun taidekokoelmasta ryöstetyt teokset ovat edelleen kadoksissa.

Venäläisen taidemaalari Wassily Kandinskyn mestariteos on myyty huutokaupassa Lontoossa ennätykselliseen 42 miljoonan euron hintaan, kertovat muun muassa The Guardian ja Tagesschau -uutisohjelma. Teoksella on surullinen historia.

Murnau mit Kirche II -teos oli osa innokkaiden taidekeräilijöiden Johanna Margarethe Stern-Lippmannin ja Siegbert Sternin taidekokoelmaa. Maalaus oli ripustettu pariskunnan ruokasalin seinälle heidän Potsdamissa sijaitsevassa huvilassaan.

Natsien noustua valtaan kaikki muuttui. Juutalaisen pariskunnan yli 100 taideteoksen kokoelma ryöstettiin. Stern kuoli luonnollisista syistä vuonna 1935, mutta Stern-Lippmann joutui pakenemaan Saksasta. Lopulta hänet murhattiin Auschwitzissa vuonna 1944.

Murnau mit Kirche II -maalaus löydettiin noin kymmenen vuotta sitten Eindhovenissa Hollannissa sijaitsevan Van Abbemuseumin seinältä. Teos oli ollut museon hallussa vuodesta 1951 lähtien. Viime vuonna, pitkän oikeustaistelun jälkeen, se palautettiin Sternin perheen 13 jälkeläiselle.

"Vaikka mikään ei voi kumota menneisyyden vääryyksiä eikä vaikutusta perheeseemme - - tämän iso-isovanhemmillemme merkittävän maalauksen palauttaminen on meille erittäin tärkeää. Se on tunnustus ja se sulkee osittain haavan, joka on jäänyt auki sukupolvien ajaksi", perhe sanoi.

Sothebyn huutokauppatalo myi teoksen lapsenlapsenlapsien puolesta. Toistaiseksi tuntematon ostaja osti teoksen 42 miljoonalla eurolla, mikä on korkein Kandinskyn teoksista huutokaupassa maksettu summa.

Sternien jälkeläiset sanoivat käyttävänsä osan myynnistä saaduista tuloista siihen, että he yrittävät jäljittää lisää perheen laajaan taidekokoelmaan kuuluneita teoksia.