Koomikko Chris Rock puhui livelähetyksessä uhriutumiskulttuurista ja Will Smithin väärin kohdistetusta raivosta.

Lähes vuosi sitten miljoonat ihmiset hämmentyivät Oscar-gaalan omituisesta välikohtauksesta, jossa näyttelijä Will Smith marssi lavalle ja huitaisi juontaja-koomikko Chris Rockia kasvoihin. Smith oli raivostunut Rockin vitsistä, joka kohdistui hänen vaimoonsa ja tämän autoimmuunisairauteen.

Sittemmin Smith on pyytänyt anteeksi lyöntiään, saanut kymmenen vuoden porttikiellon Oscar-gaalaan ja ilmoittanut itse luopuvansa Yhdysvaltain elokuva-akatemian jäsenyydestä.

Ainoastaan Chris Rock on pysynyt hiljaa – tai ainakin melkein. Hän on vitsaillut tapahtuneesta keikoillaan lyhyesti, mutta ei ole puhunut siitä kameroiden edessä. Nyt, viikko ennen Oscar-gaalaa, hän avautui aiheesta Netflixin kaikkien aikojen ensimmäisessä suorassa lähetyksessä, joka alkoi Suomen aikaan viideltä aamulla sunnuntaina.

Selective Outrage -nimisessä erikoislähetyksessä hän puhui Will Smithin ”valikoivasta raivosta” sekä tämän vaimon Jada Pinkett Smithin osuudesta näyttelijän vihaongelmiin. Ohjelma ei ollut vielä sunnuntaina aamupäivällä nähtävillä Suomen Netflixissä. Lähetyksestä kirjoittaa esimerkiksi The Guardian.

”Kaikkihan sen tietävät, kyllä se tapahtui, minua lyötiin vuosi sitten. Tämä yksi kusipää (”motherfucker”) läimäytti minua”, Rock sanoo.

”Ja ihmiset kysyvät, ’sattuiko se?’ Se sattuu edelleen. Summertime soi vieläkin korvissani”, hän vitsailee.

Summertime on Will Smithin eli Fresh Princen ja Dj Jazzy Jeffin vuonna 1991 julkaistu hittikappale.

The Guardianin mukaan Rock vaikutti kyllästyneeltä ja turhautuneelta puhuessaan Smithistä, ja hän oli säästänyt aiheen lähetyksen loppupuolelle.

Chris Rock ei ole puhunut aiemmin kameroille vuoden takaisen Oscar-gaalan tapahtumista.

Rock käytti tapahtunutta puhuakseen niin kutsutusta uhriutumiskulttuurista, jossa ihmiset hakevat huomiota tekeytymällä uhreiksi.

Hän kertoo yleisölle, ettei itse halua tulla luokitelluksi uhriksi. ”Ette koskaan tule näkemään minua Oprahin tai Gaylen ohjelmassa itkemässä. Otin sen lyönnin kuin [nyrkkeilijä Manny] Pacquaio.”

Samalla hän toteaa vitsaillen, että kyse ei ollut tappelusta sinänsä.

”Ensinnäkin, tiedän ettei kamera kerro totuutta, mutta Will Smith on merkittävästi suurempi kuin minä. Me emme ole samassa kokoluokassa. Will Smith tekee elokuvia ilman paitaa. Te ette tule koskaan näkemään minua elokuvassa ilman paitaa. Vaikka olisin elokuvassa avosydänleikkauksessa, minulla olisi päällä villapaita.”

Rock vakavoituu puhuessaan Will Smithin patoutuneen vihan syystä.

”Will Smith harjoittaa valikoitunutta vihaa. Kaikki tietävät, mitä vittua tapahtui. Ja kaikki todellakin tietävät, ettei minulla ollut mitään tekemistä sen paskan kanssa”, Rock sanoo ja viittaa puoliso Jada Pinkett Smithin pettämiskohuun. Pinkett Smith tunnusti suhteensa räppäri August Alsinaan miehelleen omassa ohjelmassaan nimeltä Red Table Talk.

Chris Rock ihmettelee, miksi ”kaksi näin lahjakasta” ihmistä tuo suhdesotkunsa kaikkien nähtäville.

”Hän [Pinkett Smith] satutti Will Smithiä paljon enemmän kuin Smith satutti minua.”

Rock sanoo, että yritti tuolloin tavoitella Smithiä tarjotakseen tukeaan julkisen nöyryytyksen jälkeen. ”Ja ketä hän löi? Minua!”

Koomikko paljastaa myös jotain nykyisestä suhteestaan Smithiin.

”Rakastin Will Smithiä, koko elämäni olen rakastanut häntä. - - Olen kannustanut Will Smithiä aina. Ja nyt katson Emancipationia vain nähdäkseni, kuinka häntä piestään.”

Will Smith näyttelee vuoden 2022 elokuvassa orjaa, joka pahoinpidellään lähes hengiltä.

Lopuksi Rock sanoo, ettei vastannut lyöntiin, koska häntä ei ole kasvatettu niin. ”Ja tiedättekö, mitä vanhempani opettivat minulle? Älä koskaan tappele valkoisten ihmisten edessä.” Tämän sanottuaan Rock pudotti mikrofonin maahan show’n päätteeksi.

Will Smith on puhunut teostaan moneen otteeseen. Heti Oscar-gaalan jälkeisenä päivänä hän teki Instagram-päivityksen, jossa pyysi anteeksi Rockilta:

”Käyttäydyin täysin sopimattomasti ja olin väärässä. Häpeän tekoani, eikä toimintani ollut linjassa sen kanssa, minkälainen mies haluaisin olla.”

Kuukausia myöhemmin hän kertoi yrittäneensä puhua asiasta Rockin kanssa, mutta tämä ”ei ollut valmis puhumaan”.

Rock ei nostanut tapahtuneesta syytteitä.